Aliyev: Ermenistan ile Barış Müzakerelerinde İki Madde Üzerinde Uzlaşı Sağlanamadı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Önemli Açıklamalar

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile barış müzakereleri sürecinde üzerinde mutabakat sağlanmayan iki madde olduğuna dikkat çekti. Aliyev, bu maddelerden birinin tarafların birbirlerine karşı uluslararası iddialarda bulunmama ve diğerinin ise sınırlarına başka ülke temsilcilerinin yerleştirilmemesi olduğunu belirtti.

Müzakere Sürecindeki Gelişmeler

Aliyev, Rusya Devlet Televizyonu ve RIA Novosti haber ajansına verdiği röportajda, Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış anlaşması taslak metnindeki 17 maddeden 15'inde mutabakat sağlandığını, ancak 2 madde üzerinde henüz uzlaşılamadığını bildirerek, bu maddelerin önemine vurgu yaptı.

Aliyev, "Tarafların karşılıklı iddiaları bir kenara bırakmasının kabul edilebilir olduğunu düşünüyorum. İşgal yıllarında Azerbaycan'a verilen zarar 150 milyar dolardan fazladır." ifadelerini kullandı. Ayrıca, sınırlarına yerleştirilen başka ülke temsilcileri meselesinin kritik olduğunu, NATO altyapısı oluşturulduğunu ve bunun Azerbaycan için kabul edilemez olduğunu belirtti.

Ermenistan’ın Sorumlulukları

Ermenistan’ın, Karabağ'ın kendisine ait olduğunu ilan eden bağımsızlık bildirgesine atıfta bulunan anayasasını değiştirmesi gerektiğini de vurgulayan Aliyev, Karabağ sorununu çözmek için kurulan AGİT Minsk Grubu'nun feshedilmesi gerektiğini ekledi.

Fransa’nın Tutumu Üzerine Değerlendirmeler

Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macronun Azerbaycan'a karşı tutumuna ilişkin olarak da açıklamalarda bulundu. Fransa ile her zaman iyi ilişkiler geliştirdiklerini belirten Aliyev, ancak Macron hükümetinin Karabağ Savaşı sırasında açıkça işgalcilerin yanında yer almasının her şeyi değiştirdiğini söyledi.

Aliyev, "Macron hükümeti, Azerbaycan’a yaptırım uygulama girişiminde bulundu ancak bunda başarısız oldu. Bunun sonucunda bize olan kinleri daha da arttı ve itibarsızlaştırma çabalarına giriştiler." şeklinde konuştu.