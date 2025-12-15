Muğla merkezli üç ilde dolandırıcılık: 10 şüpheli tutuklandı

Muğla merkezli üç ilde dolandırıcılık operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı

Muğla İl Jandarma KOM tarafından eş zamanlı operasyon

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) çalışması kapsamında, sahte yatırım platformları, web siteleri ve sahte borsa aplikasyonları üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre; suç örgütünün kurdukları sahte yatırım platformları ve sahte borsa uygulamaları aracılığıyla vatandaşları mağdur ettiği, bu faaliyetlerde kullanılmak üzere 15 paravan şirket kurduğu tespit edildi. Örgütün eylemlerini organize ve sistematik şekilde gerçekleştirdiği belirlendi.

Muğla merkezli olmak üzere Mersin ve Gaziantep illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, örgüt üyesi olduğu değerlendirilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) analizleri sonucunda, örgütün 245 vatandaşı toplam 323 milyon TL tutarında dolandırdığı belirlendi. Ayrıca paravan şirketlere ait banka hesaplarında 508 milyon TL tutarında hesap hareketliliği tespit edildi.

