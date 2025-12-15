DOLAR
42,69 -0,01%
EURO
50,23 -0,14%
ALTIN
5.967,58 -1,18%
BITCOIN
3.828.686,46 -1,14%

Muğla merkezli üç ilde dolandırıcılık: 10 şüpheli tutuklandı

Muğla merkezli operasyonda, sahte yatırım platformlarıyla 245 kişiyi 323 milyon TL dolandırdığı tespit edilen örgütten 10 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 14:40
Muğla merkezli üç ilde dolandırıcılık: 10 şüpheli tutuklandı

Muğla merkezli üç ilde dolandırıcılık operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı

Muğla İl Jandarma KOM tarafından eş zamanlı operasyon

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) çalışması kapsamında, sahte yatırım platformları, web siteleri ve sahte borsa aplikasyonları üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre; suç örgütünün kurdukları sahte yatırım platformları ve sahte borsa uygulamaları aracılığıyla vatandaşları mağdur ettiği, bu faaliyetlerde kullanılmak üzere 15 paravan şirket kurduğu tespit edildi. Örgütün eylemlerini organize ve sistematik şekilde gerçekleştirdiği belirlendi.

Muğla merkezli olmak üzere Mersin ve Gaziantep illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, örgüt üyesi olduğu değerlendirilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) analizleri sonucunda, örgütün 245 vatandaşı toplam 323 milyon TL tutarında dolandırdığı belirlendi. Ayrıca paravan şirketlere ait banka hesaplarında 508 milyon TL tutarında hesap hareketliliği tespit edildi.

MUĞLA MERKEZLİ DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA 10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

MUĞLA MERKEZLİ DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA 10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

MUĞLA MERKEZLİ DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA 10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İLGİLİ HABERLER

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çatalca'da taş ocağı kazası: 64 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
2
“Modem sustu, ev konuştu” Kahta'da sahnelendi — Dijital bağımlılığa dikkat
3
Naif Karabatak'ın 3. Kitabı Kahvaltı Haberleri Yayımlandı
4
Çorum Alaca'da Motoru Yanan Otomobil İtfaiye Kurtardı
5
Bolu'da Gece Yarısı Kavga: Bekçiler Biber Gazıyla Müdahale Etti
6
Esenyurt’ta Selen Özkula Davası: İlker Sezgün Hakim Karşısına Çıktı
7
Van YYÜ'de 'Fanatizmin Kitle Hareketlerine ve Toplumsal Değişime Etkisi' Konferansı

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri