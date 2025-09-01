Aliyev: Hindistan, Pakistan'a Desteklerimiz İçin Azerbaycan'dan İntikam Almaya Çalışıyor

ŞİÖ Zirvesi'nde Şahbaz Şerif ile kritik görüşme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pakistan'a verdikleri destek nedeniyle Hindistan'ın uluslararası kuruluşlarda Azerbaycan'dan intikam almaya çalıştığını ancak bunun hiçbir önem taşımadığını söyledi.

Açıklamaya göre Aliyev, Çin'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Şahbaz Şerif, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik askeri saldırıları sırasında Azerbaycan'ın gösterdiği siyasi destek ve dayanışma nedeniyle halkı ve hükümeti adına Aliyev'e teşekkür etti.

Aliyev, görüşmede Azerbaycan-Pakistan ilişkilerinin kardeşliğe dayandığını vurgulayarak, Pakistan'ın Hindistan karşısında elde ettiği zafer dolayısıyla tebriklerini iletti.

Aliyev, "Pakistan'la kardeşlik bağlarının her şeyden üstün olduğunu" belirtti ve Hindistan'ın uluslararası platformlarda Azerbaycan'dan intikam almaya çalışmasının önem taşımadığını ifade etti.

Görüşmede ayrıca Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan üçlü işbirliği formatının önemi ele alındı; üçlü işbirliği çerçevesinde tartışılan konuların hayata geçirilmesi için somut adımlar atıldığı kaydedildi.