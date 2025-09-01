DOLAR
41,12 0,16%
EURO
48,22 -0,13%
ALTIN
4.587,37 -0,54%
BITCOIN
4.503.017,33 -0,38%

Aliyev: Hindistan, Pakistan'a Desteklerimiz İçin Azerbaycan'dan İntikam Almaya Çalışıyor

Aliyev, ŞİÖ zirvesinde Hindistan'ın Pakistan'a destekleri nedeniyle Azerbaycan'dan intikam almaya çalıştığını, bunun önemsiz olduğunu ve Pakistan'la kardeşlik bağlarının üstün olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 11:50
Aliyev: Hindistan, Pakistan'a Desteklerimiz İçin Azerbaycan'dan İntikam Almaya Çalışıyor

Aliyev: Hindistan, Pakistan'a Desteklerimiz İçin Azerbaycan'dan İntikam Almaya Çalışıyor

ŞİÖ Zirvesi'nde Şahbaz Şerif ile kritik görüşme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pakistan'a verdikleri destek nedeniyle Hindistan'ın uluslararası kuruluşlarda Azerbaycan'dan intikam almaya çalıştığını ancak bunun hiçbir önem taşımadığını söyledi.

Açıklamaya göre Aliyev, Çin'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Şahbaz Şerif, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik askeri saldırıları sırasında Azerbaycan'ın gösterdiği siyasi destek ve dayanışma nedeniyle halkı ve hükümeti adına Aliyev'e teşekkür etti.

Aliyev, görüşmede Azerbaycan-Pakistan ilişkilerinin kardeşliğe dayandığını vurgulayarak, Pakistan'ın Hindistan karşısında elde ettiği zafer dolayısıyla tebriklerini iletti.

Aliyev, "Pakistan'la kardeşlik bağlarının her şeyden üstün olduğunu" belirtti ve Hindistan'ın uluslararası platformlarda Azerbaycan'dan intikam almaya çalışmasının önem taşımadığını ifade etti.

Görüşmede ayrıca Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan üçlü işbirliği formatının önemi ele alındı; üçlü işbirliği çerçevesinde tartışılan konuların hayata geçirilmesi için somut adımlar atıldığı kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şi Cinping'ten Afganistan Depremi İçin Taziye: Celalabad Yakınında 6.0 Büyüklüğünde Sarsıntı
2
Ben-Gvir Onayladı: 100 Bin İsraillinin Daha Silah Ruhsatı
3
Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş
4
MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025
5
Türkiye'den Afganistan'daki 6 Büyüklüğündeki Deprem İçin Başsağlığı
6
Putin: Türkiye'yi Güvenilir ve Kendini Kanıtlamış Bir Ortak Olarak Görüyoruz
7
Gazze'de Kıtlık: Son 24 Saatte 3'ü Çocuk 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu