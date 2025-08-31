DOLAR
Aliyev ile Şi Cinping Tiencin'de Görüştü: Azerbaycan-Çin İşbirliği Derinleşiyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ŞİÖ'nün 25. Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Tiencin'de bir araya geldi; ticaret, enerji ve Trans-Hazar öne çıktı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 14:19
Aliyev ile Şi Cinping Tiencin'de Görüştü: Azerbaycan-Çin İşbirliği Derinleşiyor

Aliyev ile Şi Cinping Tiencin'de Görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çin'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Tiencin kentinde bir araya geldi.

Görüşmenin ana başlıkları

Aliyev ve Şi arasındaki görüşmede, iki ülke ilişkilerinin 30 yılı aşkın süredir geliştiği ve bugün kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine ulaştığı vurgulandı. Şi, Aliyev'in daha önceki resmi ziyaretini memnuniyetle hatırlatarak görüşmelerin önemine dikkat çekti.

Taraflar, karşılıklı destek ve işbirliğinin güçlendiğine işaret ederek ticaret hacmindeki artış ile enerji, yenilenebilir enerji ve dijitalleşme alanlarındaki işbirliğinin genişlediğini belirtti.

Bir Kuşak, Bir Yol ve ulaşım koridorları

Şi, "Bir Kuşak, Bir Yol" girişimi kapsamında Azerbaycan-Çin ortaklığının güçlendiğine değindi ve Çin mallarının taşınmasında Azerbaycan topraklarının önemine işaret etti. Bu bağlamda Trans-Hazar güzergâhının ve Orta Koridor üzerinden artan taşımaların rolü öne çıkarıldı.

Siyasi desteğe dair açıklamalar

Şi, Azerbaycan'ın ŞİÖ ile ilişkilerini genişletmesini desteklediğini ve ülkesinin diğer devletlerin iç işlerine karışmama ilkesine bağlı olduğunu belirtti. Ayrıca Şi, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barış sağlanması için doğrudan diyalogun önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Aliyev ise Çin'e yaptığı resmi ziyareti anımsatarak imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık belgesinin önemine dikkat çekti ve Çin ile ilişkilerin Azerbaycan dış politikasında öncelikli alanlardan biri olduğunu söyledi.

Aliyev ayrıca Tayvan, Hong Kong ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi konularında Çin'in tutumunu desteklediklerini belirtti ve Azerbaycan'ın Tayvan'daki seçimleri kınayan ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlattı.

Ticaret, turizm ve uluslararası işbirliği

Görüşmede iki ülke arasındaki ticaretin kayda değer ölçüde arttığı, Orta Koridor üzerinden Azerbaycan'dan geçen taşımaların özellikle Çin yüklerinin artmasının güzergâhın etkinliğini ortaya koyduğu belirtildi. Ayrıca vizelerin kaldırılmasının ardından turizm alanındaki ilişkilerin geliştiği ifade edildi.

Taraflar, Azerbaycan ve Çin'in uluslararası örgütler çerçevesinde birbirini sürekli desteklediğini vurgulayarak iki ülke işbirliğinin geleceğine dair geniş kapsamlı görüş alışverişinde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çin'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

