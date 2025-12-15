Allianz Türkiye Palandöken’de ‘Dağ Gibi Arkanızdayız’ ile Kız Çocuklarını Kayakla Buluşturdu

2021-2032 yılları arasında Olimpik ve Paralimpik Hareketinin global sigorta ana ortağı olan Allianz, Milano Cortina 2026 Kış Oyunları vesilesiyle başlattığı girişimlerle Türkiye’de kış sporlarına ilgiyi artırmayı hedefliyor. Bu vizyon doğrultusunda hayata geçirilen ‘Dağ Gibi Arkanızdayız’ projesi, Erzurum Palandöken’de eşit imkânlara erişemeyen kız çocuklarını kayak sporuyla tanıştırıyor.

Projenin amacı

Proje; ülkemizde kış sporlarına katılımı artırmak, yeni sporcular yetiştirmek ve fırsat eşitsizliği yaşayan kız çocuklarının potansiyellerini desteklemek amacıyla planlandı. Allianz Türkiye, bu kapsamda eğitim, ekipman ve uzun dönem sponsorluk desteği vererek daha kapsayıcı, dayanıklı ve güçlü bir gelecek inşa etmeyi amaçlıyor.

Seçim süreci ve eğitim

Projenin ilk fazında, Erzurum’da daha önce kayakla tanışmamış 8-12 yaş grubunda 30 kız çocuğu seçildi. Seçici kurulda Akademisyen-Kayak Öğretmeni Prof. Dr. Fatih Kıyıcı, TKF Teknik Kurulu-PAKA Baş Antrenörü Yavuz Kıyıcı, Antrenör Ravzanur Bayındırlı, Balkan Şampiyonu Milli Kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım ve eski Milli Takım Antrenörü ile Dünya Kupası kayakçısı Hannes Erich Brenner yer aldı.

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yapılan bilimsel temel performans testleri sonucu 30 kız çocuğu temel kayak bilgisi ve becerileri üzerine yoğun eğitime başladı. Günde 5 saat uygulamalı ve teorik ders alan çocuklar, sınavların ardından en başarılı 3 kız çocuğu olarak belirlendi; bu üç sporcuya yaklaşık 10 yıl boyunca PAKA ve Allianz Türkiye tarafından antrenörlük desteği sağlanacak.

Onur Kırcı: Kapsayıcı bir mikro dönüşüm hedefliyoruz

Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, projenin arkasındaki amaçları şöyle özetledi: "Dünyanın birçok yerinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin oluşturduğu engeller, kız çocuklarının potansiyellerini gerçekleştirmesine mani olabiliyor. Türkiye coğrafi olarak büyük potansiyele sahip olsa da kış sporlarında beklenen yaygınlığı göremedik. Biz de kendi dağındaki karla hiç tanışmamış kız çocuklarımızın potansiyellerini desteklemek için 'Dağ Gibi Arkanızdayız' diyoruz ve Erzurum’da gerçek bir mikro dönüşüm hikâyesi ortaya çıkarmak için çalışıyoruz."

PAKA ve seçilen sporcular

Palandöken Kayak ve Snowboard Akademisi (PAKA) kurucu ortağı Prof. Dr. Fatih Kıyıcı, başvuru ve seçim sürecini anlatarak yaklaşık 200 başvuru alındığını, testlerde Dikkat, Sağlık, Çeviklik, Denge ve Sprint parametrelerinin değerlendirildiğini belirtti. Seçimlerde başarı gösteren ve projeyle yaklaşık 10 yıl desteklenecek sporcular Ravza Ilgın Çılgı, Havsa Berra Çılgı ve Zeynep Turhan oldu.

Ceren Reyhan Yıldırım’a uzun dönem sponsor desteği

Allianz Türkiye ayrıca, Milano’da ülkemizi temsil etmesi beklenen ancak geçirdiği kaza sonrası sakatlanan Balkan Şampiyonu Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım'ın da ana sponsoru olduğunu açıkladı. Allianz, Yıldırım’a 2030 Kış Olimpiyatları'na dek destek verecek. Onur Kırcı bu destekle ilgili, "Milli sporcumuzu hem iyi hem kötü gününde yanımızda tutuyoruz; sporu ve azimle çalışan gençleri desteklemekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ceren Reyhan Yıldırım ise sponsorluk haberinin kendisini hem şaşırttığını hem de sevindirdiğini belirterek, yaşadığı kaza ve sonrası süreçte bu desteğin motivasyonunu artırdığını söyledi.

Belgesel proje ve ileri hedefler

Allianz Türkiye, destek verdiği genç sporcuların hikâyelerini görünür kılmak amacıyla belgesel çalışmalarına da devam ediyor. Grup, 2021-2032 döneminde Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın "Global Sigorta Ana Ortağı" olarak Türkiye’deki şampiyon sporculara (ör. Sümeyye Boyacı, Mete Gazoz, Merve Dinçel) verdiği desteği sürdürecek ve ‘Dağ Gibi Arkanızdayız’ kapsamında Palandökenli kız çocuklarının yolculuğunu belgesel ile kayıt altına alarak gençlere ilham vermeyi hedefliyor.

