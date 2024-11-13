Alman Ekonomi Bakanı Robert Habeck Lizbon'da Uçak Arızası Nedeniyle Geceyi Geçirdi

Uçak Arızası Sonrası Lizbon'da Geceleyen Bakan

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, Portekiz'den dönerken yaşadığı uçak arızası nedeniyle Lizbon’da bir gece geçirmek zorunda kaldı.

Habeck, dün gece, Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen "Web Summit 2024" dijital teknolojiler konferansının ardından Almanya’nın başkenti Berlin’e dönmeyi planlıyordu. Ancak uçağının motorlarından birinin ateşleme devresinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle kalkışa izin verilmedi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, bu arıza sigortanın atmasına yol açtı ve Bakan Habeck’in bugün Berlin’e dönmesi bekleniyor.

Almanya'daki Uçak Arızaları Sorunu

Diğer yandan, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Başbakan Olaf Scholz, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve diğer hükümet üyeleri tarafından kullanılan uçakların sıklıkla arızalanması dikkat çekiyor. Bu durum, ülkede komedi programlarının sıkça gündeme getirdiği bir konu haline geldi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.