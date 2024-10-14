Alman İstihbaratı, Rusya'nın Sabotaj Tehditine Karşı Alarmda

Alman İstihbaratı Rusya'nın Eylemlerine Karşı Dikkatli

Alman istihbarat servisleri, Rusya'nın Almanya'da sabotaj gerçekleştirme ihtimaline karşı alarm zillerini çalmış durumda. İç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Thomas Haldenwang, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, Moskova'nın ajanları ve destekçilerinin, Almanya'daki sabotaj ve casusluk faaliyetlerinin arttığını vurguladı.

Tehditler Gözlemleniyor

Haldenwang, "Rus istihbarat servislerinin saldırgan eylemlerine tanık oluyoruz." şeklinde konuştu. Bu kapsamda, Federal İstihbarat Servisi (BND) Başkanı Bruno Kahl, Moskova’nın istihbarat faaliyetlerinin daha önce görülmemiş bir seviyeye ulaştığını ifade etti.

Durumun Ciddiyeti

Kahl, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'nın kırmızı çizgilerini test ettiğine işaret ederek, durumun daha da kötüleşmeyeceği yönünde bir öngörülerinin olmadığını belirtti.

Askeri İstihbaratın Değerlendirmesi

Alman Askeri İstihbarat Servisi'nin Başkanı Martina Rosenberg, Alman Silahlı Kuvvetleri'nin (Bundeswehr) casusluk ve sabotaj faaliyetlerinin merkezinde yer aldığını dile getirdi. Rosenberg, "Kritik altyapıya yönelik casusluk girişimleri son derece endişe verici ve daha fazla dikkat gerektirmektedir." dedi.

Leipzig Havalimanı Olayı

Alman güvenlik yetkililerinin özellikle Temmuz ayında Leipzig Havalimanı'nda meydana gelen, bir konteynerin alev aldığı olayı sabotaj ihtimalinden dolayı büyük bir kaygı ile incelediği bildirildi. Olayın, kargo sevkiyatındaki bir yangın çıkarıcı cihaz nedeniyle gerçekleştiği ve bu sevkiyat zamanında gerçekleşseydi ciddi bir felaket yaşanabileceği aktarıldı. Ancak, uçağın zamanında kalkmaması sayesinde yangın önceden meydana geldi ve büyük bir facia engellendi.