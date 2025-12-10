DOLAR
Malatya'da tır ile minibüs çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde sabah saatlerinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi; yaralı bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 12:11
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada bir tır ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Olayın ayrıntıları

Kaza, Malatya- Ankara kara yolu Akçadağ -Kozluca Çayırdüzü mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan Mustafa Nuri Taşkanat (39) idaresindeki 38 YD 898 plakalı Volkswagen marka minibüs, aynı yöne seyreden bir tıra arkadan çarptı.

Çarpışma sonucu minibüs sürücüsü Mustafa Nuri Taşkanat ile araçta yolcu olarak bulunan Saadet Taşkanat (66) olay yerinde hayatını kaybetti. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Rukiye Sarımermer (47) de kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Müdahale ve soruşturma

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cenazeler adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

