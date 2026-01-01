DOLAR
Bursalılar 1 Ocak’ı Havai Fişeklerle Karşıladı

Bursa'da 1 Ocak gecesi birçok noktada havai fişek gösterileri düzenlendi; anlar dron ile kaydedildi. Polis, silahla havaya ateş iddiaları üzerine inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 02:52
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 02:52
Bursalılar 1 Ocak’ı Havai Fişeklerle Karşıladı

Bursalılar 1 Ocak’ı Havai Fişeklerle Karşıladı

Takvimler 1 Ocak'ı gösterdiğinde, şehrin birçok noktasında yeni yıl coşkusu havai fişeklerle kutlandı. Gökyüzünü aydınlatan gösteriler, kent genelinde renkli görüntüler oluşturdu.

Görsel Şölen Dron ile Kaydedildi

Kutlamaların yoğunlaştığı anlar ve renkli sahneler dron ile görüntülendi. Birçok noktada devam eden gösteriler, izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Polis Denetimleri ve İnceleme

Öte yandan bazı noktalarda silahla havaya ateş açıldığı iddiaları üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla kent genelinde denetimlerini artırdı ve olaylarla ilgili inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

