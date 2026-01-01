Bursalılar 1 Ocak’ı Havai Fişeklerle Karşıladı

Takvimler 1 Ocak'ı gösterdiğinde, şehrin birçok noktasında yeni yıl coşkusu havai fişeklerle kutlandı. Gökyüzünü aydınlatan gösteriler, kent genelinde renkli görüntüler oluşturdu.

Görsel Şölen Dron ile Kaydedildi

Kutlamaların yoğunlaştığı anlar ve renkli sahneler dron ile görüntülendi. Birçok noktada devam eden gösteriler, izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Polis Denetimleri ve İnceleme

Öte yandan bazı noktalarda silahla havaya ateş açıldığı iddiaları üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla kent genelinde denetimlerini artırdı ve olaylarla ilgili inceleme başlattı.

BURSALILAR, YENİ YILI HAVAİ FİŞEKLERLE KARŞILADI. TAKVİMLER 1 OCAK'I GÖSTERDİĞİNDE ŞEHRİN BİRÇOK NOKTASINDA HAVAİ FİŞEKLİ KUTLAMALAR YAPILDI. RENKLİ GÖRÜNTÜLER, DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.