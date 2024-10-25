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Almanya Başbakanı Scholz: Kuzey Koreli Askerlerin Rusya'ya Gönderilmesi Endişe Verici

Almanya'nın Başbakanı Olaf Scholz, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya gönderilmesini tehlikeli buluyor ve Ukrayna'daki çatışmayı tırmandırabileceğini vurguluyor.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 20:56
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 20:56
Almanya Başbakanı Scholz: Kuzey Koreli Askerlerin Rusya'ya Gönderilmesi Endişe Verici

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Açıklamaları

Almanya'nın Başbakanı Olaf Scholz, Kuzey Kore'den Rusya'ya asker gönderilmesi ve bu askerlerin Ukrayna'daki savaşta muhtemel rol almasının "endişe verici" olduğunu ifade etti.

"Küçümsenmemeli"

Yeni Delhi'de gazetecilerle bir araya gelen Scholz, bu durumu "kötü ve kesinlikle durumu daha da tırmandıran bir şey" olarak nitelendirdi.

Putin'in Zor Durumu

Scholz, Kuzey Kore askerlerinin Rusya’ya gönderilmesinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zor durumda olduğuna işaret ettiğini belirterek, "Putin, daha önce sert bir şekilde eleştirdiği ülkelerle şimdi işbirliği yapıyor," dedi.

Ukrayna'ya Destek

Ukrayna’nın gerekli destekle birlikte adil bir barışa ulaşması için çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Scholz, bu sürecin önemini dile getirdi.

Güney Ülkeleriyle İşbirliği

Bir gazetecinin sorusu üzerine, Scholz, Hindistan gibi ülkelerin giderek artan öneminin sorun olarak görülmesinin yanlış olduğunu vurguladı. "Bu ülkeler yarının dünyasının ortaklarıdır," açıklamasında bulundu.

İlkeler ve Gelecek

Çok kutuplu bir dünyanın daha iyi bir dünya olabileceğini ifade eden Scholz, sınırların şiddet kullanılarak kaydırılmaması ilkesinin önemini hatırlattı.

Savaşın Sonuçlarına Dikkat

Scholz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın hem Almanya hem de Hindistan için ciddi etkileri olduğunu belirterek, savaşın sona ermesi gerektiğini savundu.

Orta Doğu'da Barış Çabalara

Orta Doğu’daki şiddetin artmaması gerektiğine dikkat çeken Scholz, ateşkes ve iki devletli çözüm için siyasi bir sürece ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Almanya-Hindistan İşbirliği

25 yıl önce başlatılan stratejik ortaklıklarından bahseden Scholz, AB ile Hindistan arasında serbest ticaret anlaşması yapılması gerektiğini belirtti ve bu işbirliğinin her iki taraf için faydalı olacağını ifade etti.

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