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Almanya Başbakanı Scholz Türkiye'den Ayrıldı

Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 18:13
Almanya Başbakanı Scholz Türkiye'den Ayrıldı

Almanya Başbakanı Scholz Türkiye'den Ayrıldı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Türkiye'den ayrılmak üzere İstanbul Havalimanı'na hareket etti.

Dolmabahçe Ofisi'nde Görüşme

Scholz, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmanın ardından, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer yetkililer tarafından havalimanında uğurlandı.

Uçuş Bilgileri

Almanya Başbakanı ve beraberindekileri taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'ndan 17.42'de havalandı. Scholz, İstanbul'a Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere bir önceki gün geldi.

Ortak Basın Toplantısı

Görüşmenin ardından Scholz ve Erdoğan, ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, görüşme sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

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