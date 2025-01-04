Almanya'da Muhalefet Lideri Merz'den Vatandaşlık Yasası'na Eleştiri

Friedrich Merz'den İddialı Açıklamalar

Almanya'da ana muhalefetin lideri olan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, ülkede mevcut Vatandaşlık Yasası hakkında eleştirilerde bulundu. Merz, bu yasanın çifte vatandaşlığı kolaylaştırdığını ve değişmesi gerektiğini ifade etti.

Yabancıların Vatandaşlığına Geçişte Sorunlar

Welt am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, 2024 yılında Alman vatandaşlığına başvuran 200 binden fazla kişi arasında yüzde 80'inin asıl vatandaşlıklarını korumak istediğini belirten Merz, bunun ülke için ek zorluklar yaratacağını savundu. Merz, çifte vatandaşlığın Alman yasası içinde kalıcı bir kural haline gelmemesi gerektiğini vurguladı.

Suç Bağlamında Alman Vatandaşlığı

Merz, suç işlemiş kişilerin Alman vatandaşlığının iptal edilmesinin mümkün olması gerektiğini ifade etti. "Bu, dikkat etmemiz gereken bir durumdur" diyen Merz, geçmişte çifte vatandaşlığın özel sebepler doğrultusunda verildiğine dikkat çekti.

Mevcut Hükümetin Uygulamaları

Merz, mevcut hükümetin yabancıların hızlı bir şekilde Alman vatandaşlığına geçişine ve çifte vatandaşlığa ilişkin kararının birçok soruna yol açtığını ileri sürdü. O nedenle, bu yasanın hızlı bir şekilde yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Yeni Yasanın Son Gelişmeleri

Almanya'da 27 Haziran 2024'te yürürlüğe girmiş olan yeni Vatandaşlık Yasası, yasal ikamet süresini 8 yıldan 5 yıla indirmiş ve belirli şartları karşılayanlar için bu süreyi 3 yıla kadar düşürmüştü. Ayrıca, Almanya'da doğan çocuklara ebeveynlerinin en az 5 yıl yasal olarak ülkede ikamet etmesi durumunda vatandaşlık kazanma olanağı sunulmuştu. Annesi veya babası Almanya'da yaşayan çocukların ise kendi vatandaşlıklarından vazgeçme zorunluluğu kaldırılmıştı.