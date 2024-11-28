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Almanya'da Palyatif Bakım Doktoru 8 Hastayı Öldürmekle Suçlanıyor

Berlin'de bir doktor 8 hastayı öldürmekle suçlandı. Soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 14:09
Almanya'da Palyatif Bakım Doktoru 8 Hastayı Öldürmekle Suçlanıyor

Almanya'da Şok Eden Doktor Davası

Almanya'nın başkenti Berlin'de, ağustos ayında gözaltına alınan bir palyatif bakım doktoru, 8 hastayı öldürmekle suçlanıyor. Savcılıktan yapılan açıklamalara göre, 40 yaşındaki doktorun ilk belirlemelere göre 8 kişiyi öldürdüğünden şüpheleniliyor.

Soruşturma Süreci

Savcılık, doktorun 11 Haziran - 24 Temmuz tarihleri arasında 4 hastayı öldürdüğü suçlamasıyla gözaltında tutulduğunu, daha sonrasında yürütülen soruşturmanın sonucunda bu sayının 8'e yükseldiğini bildirdi. Doktorun suçlamaya konu olan diğer 4 vakayı açıklığa kavuşturmak amacıyla mezarların açıldığı kaydedildi.

Olay, sağlık camiasında derin bir etki yaratırken, soruşturmanın genişletilerek devam ettiği belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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