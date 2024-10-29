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Almanya'daki Türklerin İkinci Vatan Hikayesi

Almanya'da yaşayan Türklerin, 63 yıl süren serüvenlerini ve aile bağlarını keşfedin.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 11:11
Almanya'daki Türklerin İkinci Vatan Hikayesi

Almanya, Türklerin İkinci Vatanı Olmaya Devam Ediyor

Göçmen Türklerin Almanya'ya gelişinin 63. yılı dolayısıyla, bu toprakları kendilerine "ikinci vatan" olarak benimseyen Fatma ve Ahmet Görgülü çifti, yaşadıkları deneyimleri paylaştı.

Fatma Görgülü'nün Almanya Yolculuğu

2013 yılında, 20 yaşında Almanya'ya adım atan Fatma Görgülü, Münih'teki Siemens fabrikasında çalışmaya başladı. Almanya'ya gelirken Türk toplumunun yoğun olduğu bir ortamda bulunmanın rahatlığını hissettiğini ifade ederek, "Alışverişe hep Türklerle gidiyordum ve bu süreçte kültürel farklılıklarla da karşılaştım. Örneğin yemeklerde salça yerine ketçap kullandığımızı anlamamız biraz zaman aldı" dedi.

İş Hayatında Başarı

Almanya'ya geldiğinde karşılaştığı iş hayatını anlatan Görgülü, "Siemens'te altın iple televizyon devrelerini lehimliyordum ve sonrasında hastanede doğum bölümünde çalıştım. İşimi severek yaptım ve burada güzel anılar biriktirdim" şeklinde konuştu.

Anadil ve Eğitim Önemli

Çocukların anadilini öğrenmelerinin öneminin altını çizen Fatma Görgülü, "Evde düzgün Türkçe konuşulursa, çocuklar da bunu öğrenir. Benim çocuklarım da başarılı gençler ve her Türkçe konuşan başarılı gençle gurur duyuyorum" diye ekledi.

Ahmet Görgülü'nün Mesajı ve Almanya'ya Bağlılık

Almanya'ya 23 yaşında gelen Ahmet Görgülü, 51 yılını bu topraklarda geçirdiğini ve buranın artık hayatının bir parçası olduğunu belirtti. İlk 4 yıl Köln’deki Ford fabrikasında çalışan Ahmet, 30 yıl boyunca jant fabrikasında görev yaptıktan sonra emekli oldu.

Tavsiyeleri ve Vatan Konusunda Düşünceleri

Gençlere meslek edinmeleri ve ana dillerini unutmamalarını tavsiye eden Ahmet Görgülü, "Almanca öğrenmek önemli, çünkü burası bizim geleceğimiz. Türklüğü unutmadan, burada olacaklar. Biz artık bu ülkenin bir parçasıyız" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın bizim için bir ikinci vatan olduğu gerçeğini inkar edemeyiz. Torunlarımız ve çocuklarımız da burada doğup büyüdü; onların gün geçtikçe daha fazla katkıda bulunacaklarına inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Almanya'daki ilk nesil Türklerden Fatma ve Ahmet Görgülü çifti, Almanya'nın gelişmesinde buraya...

Almanya'daki ilk nesil Türklerden Fatma ve Ahmet Görgülü çifti, Almanya'nın gelişmesinde buraya göç eden Türklerin büyük emeği bulunduğunu ve buranın artık kendileri için "ikinci vatan" olduğunu belirtti. Türkiye'de tanıştıktan sonra Almanya'ya gelen ve 1973'te Köln Başkonsolosluğu'nda evlenen Görgülü çifti, Türkiye ile Almanya arasında 30 Ekim 1961'de imzalanan İşgücü Anlaşması'nın 63. yılında, Almanya yolculuklarını Köln'deki evlerinde AA muhabirine anlattı.

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