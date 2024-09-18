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Almanya'daki Yangınla İlgili Kundaklama Soruşturması Başlatıldı

Almanya'da iki Türk'ün ölümüne neden olan yangınla ilgili kundaklama iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 10:14
Almanya'daki Yangınla İlgili Kundaklama Soruşturması Başlatıldı

Yangında İki Türk Hayatını Kaybetti

Almanya'nın Eberswalde kentinde meydana gelen ve iki Türk'ün hayatını kaybetmesine neden olan yangınla ilgili olarak, Baden-Württemberg Eyalet Savcılığı kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.

Savcılıktan Açıklama

Baden-Württemberg Eyalet Savcılığı Sözcüsü Ingo Kechichian, Alman RBB televizyonuna verdiği röportajda, "Yangının sebepleri arasında teknik bir arıza olmadığını varsayıyoruz. Yangının kasıtlı olarak çıkartıldığı düşüncesi üzerinde durmaktayız" dedi.

Elde edilen bilgilere göre, yangın, binanın alt katında tadilat gören bir berber dükkanında başladı ve elektrik tesisatından kaynaklanmış olabileceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Yangının Sonuçları

Yangında Urfalı Emine Çoban ve oğlu Umut Can Çoban hayatını kaybetti, toplamda 6 kişi yaralandı. Yaralılardan dördünün durumu ağır olarak bildirildi.

Olayla ilgili adli tıp işlemleri sürdürülmekte ve daha fazla bilgi verilmesi beklenmektedir.

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