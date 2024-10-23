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Almanya'dan Kuzey Kore'ye Sert Tepki

Almanya, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderme iddialarına karşı diplomatik adımlar atarak, maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 13:34
Almanya'dan Kuzey Kore'ye Sert Tepki

Almanya, Kuzey Kore Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na Çağırdı

Almanya, Kuzey Koreli askerlerin Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarına destek vermek amacıyla gönderildiği yönündeki iddialar üzerine, Berlin'deki Kuzey Kore Büyükelçiliği'nin maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırma kararı aldı.

Dışişleri Bakanlığı Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, "Eğer bu haberler doğruysa, Kuzey Kore'nin Rusya'nın Ukrayna'daki saldırgan savaşına asker göndermesi uluslararası hukukun ciddi bir ihlali anlamına gelir," ifadeleri yer aldı. Bu durumun Almanya'nın güvenliği ve Avrupa'daki barış düzenine de doğrudan tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Kuzey Kore'nin Asker Gönderme İddiası

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de geçtiğimiz hafta Brüksel'deki AB zirvesinde, Kuzey Kore'den 10 bin askerin Ukrayna'nın aleyhine savaşmak üzere eğitildiğini duyurdu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile yaptığı görüşmenin ardından, "Eğer Kuzey Kore, Rusya'nın yanında savaşmak üzere asker gönderirse, bu durum gerilimin artmasına neden olur," şeklinde uyarıda bulundu.

Uluslararası medyada yer alan haberlere göre, 1500 Kuzey Kore askeri Rus gemileri ile Vladivostok'a nakledildi ve bu askerlerin Ukrayna savaşında kullanılmak üzere hazırlandığı iddia ediliyor. Ayrıca, Kuzey Kore'nin toplamda 12 bin asker göndermeye karar verdiği öne sürülüyor.

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