Almanya: Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs Gibi Filistinlilere Aittir

Almanya'dan Gazze Açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Batı Şeria ve Doğu Kudüs ile birlikte Gazze'nin de Filistinlilere ait olduğunu vurguladı. Baerbock, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze’nin geçirdiği yıkımın yanı sıra, bu toprakların gelecekteki Filistin devletinin temeli olduğunu ifade etti.

Bakan Baerbock, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ile ilgili yaptığı açıklamalara isim vermeden tepki göstererek, “Gazze tıpkı Batı Şeria ve Doğu Kudüs gibi Filistinlilere aittir” dedi. Ayrıca, Filistinli sivil halkın Gazze’den zorla sürgün edilmesinin sadece kabul edilemez değil, aynı zamanda uluslararası hukuka aykırı olduğunu da dile getirdi.

Yeni Acılar ve Nefretler Uyarısı

Baerbock, zorla yerinden etme girişimlerinin “yeni acılara ve yeni nefretlere yol açacağı” konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, G7, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler’in, Gazze'deki sivil nüfusun sınır dışı edilmemesi gerektiği konusundaki tutumlarını hatırlattı ve Filistinlilerin dahil olmadığı bir çözümün mümkün olmadığını vurguladı.

“Müzakere edilmiş iki devletli bir çözüm, Filistinlilerin ve İsraillilerin barış ve güvenlik içerisinde yaşaması için tek çözüm olmaya devam etmektedir” diyen Baerbock, bu tutumun bölgedeki Arap devletleri tarafından da desteklendiğini belirtti.

Gazze'nin Yeniden İnşası Gerekiyor

Gazze’deki yıkımın boyutlarının “sarsıcı” olduğunu ifade eden Baerbock, “Hepimiz Gazze'nin mümkün olan en kısa sürede yeniden inşa edilmesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Evler, hastaneler, okulların kalıntıları ve patlamamış mühimmatın temizlenmesi büyük bir uluslararası katılım gerektirecektir” açıklamasında bulundu.

Trump'ın Tartışmalı Planı

Öte yandan, Trump, Gazze Şeridi'ni “devralacaklarını” ve orada patlamamış silahların sökülmesinden, yıkım alanlarının temizlenmesinden sorumlu olacaklarını ifade etmişti. Gazze’nin tamamen yıkım alanı haline geldiğini savunarak, Filistinlilerin komşu ülkelere taşınmalarının daha iyi olacağını önermişti.

Trump, “ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden sorumlu olacağız” demişti.