Almanya Genel Seçimlerinde CDU/CSU Önde: İlk Sandık Çıkış Anketi Sonuçları

Almanya'daki genel seçimlerde CDU/CSU yüzde 29 oyla birinci oldu, SPD büyük kayıp yaşadı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 21:02
Almanya Genel Seçimlerinde CDU/CSU Önde: İlk Sandık Çıkış Anketi Sonuçları

Almanya Genel Seçimlerinde İlk Sonuçlar

Almanya’da gerçekleştirilen genel seçimlerin ilk sandık çıkış anketine göre, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, %29 oy oranıyla birinci sırada yer aldı. Oy verme işlemleri yerel saatle 18.00’de sona erdi ve yaklaşık 59,2 milyon seçmenin katıldığı seçimler, yüksek bir ilgi gördü.

Seçimlerin Detayları

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD tarafından yayımlanan ilk anket sonuçlarına göre, CDU Genel Başkanı Friedrich Merz başbakan adayı olarak gösterildi. CDU/CSU’nun oy oranı, 2021 seçimlerine göre 4,9 puan artış gösterdi.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi, önceki seçimlere göre 9,1 puan artırarak %19,5 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. Mevcut Başbakan Olaf Scholz liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise %16 oy oranıyla üçüncü sırada, bu da partinin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en düşük sonucu olma ihtimalini taşıyor.

Diğer Partilerin Durumu

Yeşiller Partisi, önceki seçimlere göre oy oranını 1,2 puan azaltarak %13,5’e düştü. Sol Parti ise başarılı bir kampanyanın ardından %8,5 oy aldı ve meclise girmesi kesin gözüküyor. Hür Demokrat Parti (FDP), %4,9 oy oranıyla önemli bir kayıp yaşadı ve seçim barajının altında kalma riski taşıyor.

İlk kez katılan Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) partisi ise %4,7 oy aldı. Seçim barajını aşıp aşmayacakları merak konusu.

Sandalye Dağılımı

Sandık çıkış anketine göre, Almanya Federal Meclis’indeki sandalye dağılımı şöyle: CDU/CSU 211, AfD 142, SPD 116, Yeşiller 98, Sol Parti 62. Ayrıca, Danimarkalı azınlığın oluşturduğu Güney Schleswig Seçmen Birliği (SSW) 1 milletvekili ile mecliste temsil edilecek.

Bu arada, seçime katılım oranı %84 ile 1990’dan bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Almanya’da yapılan genel seçimde ilk sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik (CDU/CSU)...

Almanya’da yapılan genel seçimde ilk sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 29 oy oranıyla birinci çıktı. Partililer, Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) genel merkezinde seçim sonuçlarını takip etti.

Almanya’da yapılan genel seçimde ilk sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik (CDU/CSU)...

Almanya’da yapılan genel seçimde ilk sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 29 oy oranıyla birinci çıktı. Partililer, Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) genel merkezinde seçim sonuçlarını takip etti.

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