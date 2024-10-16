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Almanya, İsrail’e Askeri Desteklerini Sürdürüyor

Almanya, İsrail'e silah ve mühimmat desteğini artırdığını duyurdu. Başbakan Scholz, durumun ciddiyetine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 16:22
Almanya, İsrail’e Askeri Desteklerini Sürdürüyor

Almanya'nın İsrail'e Desteği Devam Ediyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin İsrail'e silah ve mühimmat sağlamaya kesintisiz olarak devam edeceğini açıkladı. Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, "İsrail'in kendini savunabileceği bir konumda olmasını istiyoruz" şeklinde ifadelerde bulundu.

Silah ve Mühimmat Teslimatları

Scholz, daha önceki teslimatların arkasında yatan nedenlerin bu olduğunu belirtti. "İsrail, her zaman bu destekten yararlanabileceğini bilmelidir" diye ekledi.

İnsani Yardım ve Hukukun Üstünlüğü

Gazze’ye insani yardım erişiminin önemine de vurgu yapan Scholz, uluslararası hukuka uymanın gerekli olduğunu dile getirdi. Ayrıca, bölgede barışın sağlanabilmesi için iki devletli bir çözüme yönelik perspektifin tanınması gerektiğini de aktardı.

İran Uyarısı

Konuşmasında İran'a yönelik eleştirilerini de dile getiren Scholz, "İran'ın İsrail'e yönelik füzeli saldırıları kabul edilemez. Bu durum bölgedeki istikrarı tehdit ediyor" dedi.

Silah İhalesinde Artış

Almanya, son dönemlerde İsrail'e silah satışlarını artırma kararı aldı. Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, 2023 itibarıyla İsrail'e toplam 45,74 milyon avroluk askeri malzeme satışına onay verdi. Son haftalarda bu rakamın 31 milyon avro değerine ulaştığı belirtiliyor.

Yasak Yok

Bakanlık yaptığı açıklamada, "İsrail'e silah ihracatı konusunda herhangi bir yasak yoktur" ifadesini kullandı. Bunun yanı sıra, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, "İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına dair herhangi bir delil görmüyoruz" açıklamasında bulundu. Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner ise, Almanya'nın hiçbir zaman İsrail'e silah yasağı uygulamadığını vurguladı.

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