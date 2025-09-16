Almanya ve İsveç: İsrail’in Gazze Kara Saldırısı Uluslararası Hukuka Aykırı

Almanya ve İsveç, İsrail'in Gazze kara saldırısını uluslararası hukuka aykırı buldu

Almanya ve İsveç Dışişleri Bakanları, İsrail’in Gazze’ye yönelik kara hareketini açıkça eleştirerek bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti. Berlin’de düzenlenen ortak basın toplantısında taraflar, diplomatik tepkiler ve olası yaptırımlar üzerinde durdu.

Ortak basın toplantısında net mesaj

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, başkent Berlin’de İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ile birlikte yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’yi ilhak etme girişimine karşı olduklarını vurguladı. Wadephul, "Gazze'deki gelişmeleri ve İsrail hükümetinin Batı Şeria'da olası ilhak çabalarını göz önünde bulundurarak durumu yeniden değerlendireceğiz. Her iki durumda da tutumumuz çok açıktır. İlhaklar uluslararası hukuka aykırıdır ve bizim tarafımızdan siyasi bir tepki gerektirir." dedi.

Wadephul, Gazze'ye yönelik yeni kara saldırılarını "tamamen yanlış bir adım" olarak nitelendirdi ve "Bunu reddediyoruz ve bunu İsrail hükümetine de açıkça belirttik." ifadelerini kullandı.

BM raporu ve hukuki süreç

Wadephul, Birleşmiş Milletler İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu raporuna değinerek raporda yer alan "İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı" iddialarının şu anda uluslararası mahkemelerde görüşüldüğünü hatırlattı. "Bu iddialar hakkında karar verme yetkisi mahkemelere aittir. Ancak raporda anlatılan olayların son derece endişe verici olduğu açıktır. Silahlı çatışmalarda tüm taraflar uluslararası insani hukuk kurallarına uymakla yükümlüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Wadephul ayrıca, Gazze'ye yönelik silah sevkiyatının durdurulmasının önemli bir önlem olduğunu belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel güvenlik

Wadephul, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin de uyarılarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kazanacağı bir zaferin barış getirmeyeceğini, aksine yeni saldırılara yol açacağını söyledi. Son günlerde Rus insansız hava araçlarının Polonya ve Romanya'da hava sahası ihlallerinin "açık bir mesaj" olduğunu belirten Wadephul, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, ona net sınırlar çizmediğimiz sürece provokasyonlara ve tırmanışa devam edecek. Baltık Denizi kıyısında yaşayanlar olarak, Rusya'nın hibrit taktiklerle bizi yavaş yavaş istikrarsızlaştırmaya çalıştığını çok iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Alman bakan ayrıca Avrupa Birliği'nin genişlemesini desteklediklerini, Kiev, Kişinev ve Tiran'daki halk için Avrupa umut olduğunu vurguladı.

İsveç'ten hukuki ve insani vurgular

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ise Gazze'ye yapılan kara saldırılarına ilişkin, "Şiddet yoluyla topraklarda değişiklik yapmanın uluslararası hukuka aykırı olacağını en başından beri çok net şekilde belirttik. Gazze'deki durumdan son derece endişeliyiz ve İsrail hükümetine Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için baskı yapmalıyız." dedi.

Stenergard, BM raporuna ilişkin olarak İsveç'in geleneksel yaklaşımını hatırlatarak, "Hangi hükümet iktidarda olursa olsun, uluslararası bir mahkeme karar vermedikçe bu konuda açıklama yapmama geleneği vardır." ifadesini kullandı. Ancak soykırımı önleme ve sona erdirme yükümlülüğüne dikkat çekerek, İsrail hükümetine yönelik baskıyı artırma niyetinde olduklarını belirtti.

Ayrıca Stenergard, İsrail hükümetindeki aşırılıkçı bakanlara yaptırım uygulanmasını istediklerini sözlerine ekledi.