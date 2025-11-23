Alp Dağları’nda Masalsı Manzaralar: Matterhorn ve Zermatt’ta Teleferik Heyecanı

Alp Dağları’nda masalsı manzaralar

ZURİH (İHA) – Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden Alp Dağları, masalsı manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Avrupa’nın önde gelen ülkelerinin sınırları içinde yer alan bu dağ silsilesine, adrenalin dolu teleferik yolculuklarıyla ulaşılıyor.

Orta Avrupa’nın hilal şeklindeki turizm merkezi

Doğudan Batıya 800 kilometrelik kavis içinde değişen ve 200 kilometre genişliğinde olan Alp Dağları, orta Avrupa’nın hilal şeklindeki turizm merkezini oluşturuyor. Zirvelerinin ortalama yüksekliği 2 bin 500 metre olan Alpler; Akdeniz, Po havzasının kuzeyi, Fransa Grenoble ve orta ile güney İsviçre’ye kadar uzanıyor. Özellikle İsviçre, Türk turistlerin sıkça tercih ettiği bir merkez olarak öne çıkıyor.

Avrupa’nın en ihtişamlısı: Matterhorn

Alp Dağları’nın en çok ilgi gören bölgesi Matterhorn. Görkemiyle hayranlık uyandıran bu zirvenin yüksekliği 4 bin 478 metre. Matterhorn’a erişim, Zermatt bölgesinden kalkan farklı teleferik hatlarıyla sağlanıyor; devasa uçurumların arasından geçen hatlar ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Ulaşım: teleferik ve arabalı trenler