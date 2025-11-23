Alp Dağları’nda Masalsı Manzaralar: Matterhorn ve Zermatt’ta Teleferik Heyecanı

Alp Dağları’nda masalsı manzaralar
ZURİH (İHA) – Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden Alp Dağları, masalsı manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Avrupa’nın önde gelen ülkelerinin sınırları içinde yer alan bu dağ silsilesine, adrenalin dolu teleferik yolculuklarıyla ulaşılıyor.
Orta Avrupa’nın hilal şeklindeki turizm merkezi
Doğudan Batıya 800 kilometrelik kavis içinde değişen ve 200 kilometre genişliğinde olan Alp Dağları, orta Avrupa’nın hilal şeklindeki turizm merkezini oluşturuyor. Zirvelerinin ortalama yüksekliği 2 bin 500 metre olan Alpler; Akdeniz, Po havzasının kuzeyi, Fransa Grenoble ve orta ile güney İsviçre’ye kadar uzanıyor. Özellikle İsviçre, Türk turistlerin sıkça tercih ettiği bir merkez olarak öne çıkıyor.
Avrupa’nın en ihtişamlısı: Matterhorn
Alp Dağları’nın en çok ilgi gören bölgesi Matterhorn. Görkemiyle hayranlık uyandıran bu zirvenin yüksekliği 4 bin 478 metre. Matterhorn’a erişim, Zermatt bölgesinden kalkan farklı teleferik hatlarıyla sağlanıyor; devasa uçurumların arasından geçen hatlar ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor.
Ulaşım: teleferik ve arabalı trenler
Matterhorn'a ulaşım hem zahmetli hem de keyifli bir süreç. Dağların arasından geçen turistler bazı tünelleri, araçların taşındığı trenlerle aşıyor. Dağın çevresindeki yerleşim alanlarında akaryakıtlı araçlarla ulaşım yasak
Masalsı manzara, adrenalin dolu yolculuk
Ziyaretçi izlenimleri
Farklı teleferik hatları ile bölgeye gelen turistler, panoramik manzaralar eşliğinde adrenalin dolu yolculuklar yapıyor. Teleferikler izleyenleri hem ürkütüyor hem de büyülüyor; zirveye çıkanların bazıları teleferikle geri dönerken, profesyoneller patika yollardan inmeyi tercih ediyor. Zermatt bölgesi, dünya çapında en iyi kayak merkezleri arasında yer alıyor.
Türkiye’den gelerek manzaraları fotoğraflayan Nida Kaşka, "Alpleri gezdik, doğal güzellikleri keşfettik. Doğal güzelliklerine dokunulmamış" dedi.
Almanya’dan İsviçre’ye gelen Türk vatandaşı Mustafa Biliz, "Alp Dağları’nı gezdik. Çok güzeldi. Teleferikler ile gezdik. Doğası, temizliği harika. Doğasına, güzelliklerine, disiplinlerine hayran kaldık. Yerlerde bir tane çöp yok. Teleferik ile zirveye çıktık" diye konuştu.
Kocaeli’den gelen Mehmet Ali Kaşka ise, "İsviçre çok güzel bir ülke. Alpler bu ülkeye ayrı bir özellik katıyor. Kayak yapmayacaklar için çok güzel bir mevsim. Doğa içinde yürüyüşler ile zaman geçirebilirler. Çok temiz bir ülke. Örnek alınması gerekiyor. Umarım kendi ülkemiz de bu kadar temiz olur. Özellikle Karadeniz Alpleri andırıyor. Kıymetini bilmemiz gerekiyor. İsviçre teleferik anlamında dünyanın önde gelen ülkelerinden. Alplerin hemen hemen her bölgesini teleferik ağları ile donatmışlar. Teleferikler sürekli dolu. Akıl almaz yüksekliklerde, sağlamlıkta yapmışlar. Biraz kafa yoruyorsunuz ama kendinizi çok güvende hissediyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Alp Dağları, teleferik ağları, temiz doğası ve etkileyici zirveleriyle ziyaretçilere hem huzur hem de macera sunmaya devam ediyor.
