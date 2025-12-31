Kocaeli'de Yılbaşı Güvenliği: 668 Ekip, 4 bin 917 Personel Görevde

Kocaeli genelinde yılbaşı önlemleri kapsamında 208 noktada 668 ekip, 2 dedektör köpek, 1 deniz botu ve toplam 4 bin 917 personel ile güvenlik tedbirleri hayata geçirildi.

Geniş kapsamlı tedbirler

Yılbaşı kutlamaları öncesinde Emniyet ve Jandarma birimleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla şehir genelinde kapsamlı önlemler aldı. Ekipler, dedektör köpekler ve deniz botlarıyla birlikte kalabalığın yoğun olduğu alanlarda denetimlerini artırdı; hedef, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir yılbaşı geçirmesini sağlamak.

Vali İlhami Aktaş, Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret ederek polis ekiplerine yılbaşı temennilerinde bulundu. Ziyarete Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt da eşlik etti.

Vali Aktaş'ın açıklamaları

"24 saat esasına göre ilave artırılmış tedbirler alınmış vaziyettedir"

Vali Aktaş, kolluk kuvvetlerinin çalışma saatleri ve denetimler hakkında bilgi vererek, "Bu yeni yıla girerken, huzur ortamının bozulmaması, gerekli emniyet ve güvenlik tedbirlerinin alınması, kamu düzeninin sağlanması amacıyla başta Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla Kocaeli genelinde 24 saat esasına göre tedbirler artırıldı. İl Sağlık Müdürlüğümüz sağlık kuruluşlarında, İl Tarım Müdürlüğümüz ekipleri gıda denetimlerinde, Göç İdaresi Müdürlüğümüz ise mobil göç araçlarıyla 7 ayrı noktada kendi görev alanlarında denetimlerini yapacak. Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, İSU, SEDAŞ, Türk Telekom, İZGAZ ve PALMET gibi vatandaşın ihtiyacıyla doğrudan ilgilenen kuruluşlar da kendi alanlarında tedbirlerini aldı. İtfaiyelerimiz, AFAD İl Müdürlüğümüz ve 112 Acil Çağrı Merkezi de ilave görevlendirmelerle bu geceyi, cuma gününü ve akabinde cumartesi pazarını kapsayacak şekilde 4-5 günlük ek görevler üstlendi" dedi.

"Trafikte de gerek D-100, D-130 karayoluyla beraber TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu’nda trafik ekiplerimiz 24 saat esasına göre orada vatandaşlarımızın seyir seferlerinde güvenli seyahatleri için çalışmalarına ve denetimlerine devam ettirecek. Bu gece biraz daha kar yağışı da bekleniyor, özellikle kuzey kesimlerimizde. Vatandaşlarımızın kendi emniyetleri açısından da trafik kurallarına uymaları, araçlarında zincir ve benzeri kış tedbiriyle ilgili aletleri bulundurmaları önem arz ediyor. Hemşehrilerimizin, ülkemizin, dünyanın yeni yılını kutluyorum. İnşallah 2026, 2025’ten daha iyi geçer. Daha huzurlu, sağlıklı, mutlu bir yılımız olur"

Kurumsal görev dağılımı ve sayılar

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, 27-31 aralık tarihleri arasında tedbirleri uyguladı. Bu dönemde 121 noktada 409 ekip (310 asayiş + 99 trafik), 2 dedektör köpek, 1 deniz botu ve 2 bin 82 personel görev yaptı. Yılbaşı günü ise 208 noktada 651 ekip (549 asayiş + 103 trafik), 2 dedektör köpek, 1 deniz botu ve 4 bin 317 personel ile güvenlik önlemleri artırıldı.

İl Jandarma Komutanlığı yılbaşı tedbirlerine 17 ekip ve toplam 600 personel ile katılırken, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ise 7 mobil göç noktası ve 129 personel ile görev aldı. Diğer kamu kurum ve kuruluşları da sahada tam teyakkuz halinde aktif görev yürütüyor.

