Bolu'da Mekke'nin Fethi 1396. Yılında Dualarla Anıldı

Bolu’da Yıldırım Bayezid Camii’nde Mekke’nin Fethi’nin 1396. yılı Kur’an tilaveti ve dualarla anıldı; il protokolü de programda yer aldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 21:15
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 21:15
Anma programı

Bolu’da Mekke’nin Fethi’nin 1396. yıl dönümü, Yıldırım Bayezid Camii’nde düzenlenen programla dualarla anıldı. Her yaştan vatandaşın katıldığı tören, manevi bir atmosferde gerçekleştirildi.

Program akışı

Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve ardından dualar edildi. Katılımcılar arasında kadın, erkek, genç ve yaşlı vatandaşlar yer aldı.

İmamın mesajı

Programda konuşan cami imamı, Mekke’nin Fethi’nin İslam tarihi açısından taşıdığı öneme vurgu yaparken, birlik, beraberlik ile milli ve manevi değerlere dikkat çekti.

Katılımcılar ve kapanış

Programa il protokolünden; Bolu Milletvekili İsmail Akgül, MHP Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Sedat Tok da katıldı. Program, yatsı namazının kılınmasının ardından sona erdi.

