DOLAR
42,95 -0,06%
EURO
50,51 -0,06%
ALTIN
5.975,24 0,44%
BITCOIN
3.773.745,19 0,05%

Tayland Yeni Yılı Havai Fişek ve Işık Gösterileriyle Karşıladı

Tayland, başta Bangkok olmak üzere ülke genelinde havai fişek, ışık ve dron gösterileriyle 2026'yı karşıladı; anmalarda Anne Kraliçe Sirikit'e yer verildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 21:02
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 21:26
Tayland Yeni Yılı Havai Fişek ve Işık Gösterileriyle Karşıladı

Tayland Yeni Yılı Havai Fişek ve Işık Gösterileriyle Karşıladı

Güneydoğu Asya'nın turizm ve eğlence merkezlerinden biri olan Tayland, 2026'yı ülke genelinde düzenlenen görkemli kutlamalarla karşıladı.

Başkentte görkemli kutlamalar

Başkent Bangkok'ta, şehir genelinde kurulan kutlama alanlarında yerli ve yabancı binlerce katılımcı yeni yıla giriş yaptı. Kentte 20 farklı noktada düzenlenen etkinliklerde konserler, havai fişek, ışık ve dron gösterileri sunuldu; saatler öncesinden dolan alanlarda hava sıcaklığı ortalama 30 derece olarak kaydedildi.

Özellikle Chao Phraya Nehri kıyısındaki ICONSIAM, Asiatique ve Wat Arun (Şafak Tapınağı) ile Sukhumvit Caddesi üzerindeki Central World ve Khaosan Sokağında kutlama alanları doldu. Yerel saatler 00.00'ı gösterdiğinde başkentin gökyüzü renkli gösterilere sahne oldu.

Turistik bölgeler ve sahil kutlamaları

Tayland'ın güneyindeki turistik bölgelerde kutlamalar sahillere taşındı. Phuket, Krabi ve Pattaya gibi şehirlerde plajlardaki festival alanları doldu; deniz üzerindeki platformlardan yapılan havai fişek gösterileri ilgiyle izlendi.

Anne Kraliçe Sirikit anması

Bu yılki kutlamalarda "Anne Kraliçe" Sirikit için anma etkinlikleri de yer aldı. 24 Ekim'de hayatını kaybeden Kraliçe Sirikit'in vefatı sonrası ülkede üç aylık resmi yas ilan edilmiş, yeni yıl kutlamalarında birçok noktada anma görselleri kullanıldı.

Kurulan kutlama ve festival alanlarında Kraliçe Sirikit'in fotoğraflarına yer verilirken, başkent Bangkok'ta düzenlenen dron gösterilerinin finalinde Kraliçe Sirikit'in figürü gökyüzüne yansıtıldı.

BANGKOK (İHA) - GÜNEYDOĞU ASYA’NIN TURİZM VE EĞLENCE MERKEZLERİNDEN BİRİ OLARAK BİLİNEN TAYLAND...

BANGKOK (İHA) - GÜNEYDOĞU ASYA’NIN TURİZM VE EĞLENCE MERKEZLERİNDEN BİRİ OLARAK BİLİNEN TAYLAND, YENİ YILI HAVAİ FİŞEK VE IŞIK GÖSTERİLERİNİN YER ALDIĞI GÖRKEMLİ KUTLAMALARLA KARŞILADI.

BANGKOK (İHA) - GÜNEYDOĞU ASYA’NIN TURİZM VE EĞLENCE MERKEZLERİNDEN BİRİ OLARAK BİLİNEN TAYLAND...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tayland Yeni Yılı Havai Fişek ve Işık Gösterileriyle Karşıladı
2
Kocaeli'de Yılbaşı Güvenliği: 668 Ekip, 4 bin 917 Personel Görevde
3
Muş’ta özel donanımlı obez ambulansla hasta nakli
4
Bolu'da Mekke'nin Fethi 1396. Yılında Dualarla Anıldı
5
Bolu'da Mekke'nin Fethi 1396. Yıl Dönümü Dualarla Anıldı
6
Trabzon’da Başkan Genç’ten Yılbaşında İtfaiye ve TİSKİ Ziyareti
7
Ankara'da yılbaşı tedbirleri: 641 noktada 2 bin 684 ekip, 19 bin 242 personel

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları