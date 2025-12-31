Tayland Yeni Yılı Havai Fişek ve Işık Gösterileriyle Karşıladı

Güneydoğu Asya'nın turizm ve eğlence merkezlerinden biri olan Tayland, 2026'yı ülke genelinde düzenlenen görkemli kutlamalarla karşıladı.

Başkentte görkemli kutlamalar

Başkent Bangkok'ta, şehir genelinde kurulan kutlama alanlarında yerli ve yabancı binlerce katılımcı yeni yıla giriş yaptı. Kentte 20 farklı noktada düzenlenen etkinliklerde konserler, havai fişek, ışık ve dron gösterileri sunuldu; saatler öncesinden dolan alanlarda hava sıcaklığı ortalama 30 derece olarak kaydedildi.

Özellikle Chao Phraya Nehri kıyısındaki ICONSIAM, Asiatique ve Wat Arun (Şafak Tapınağı) ile Sukhumvit Caddesi üzerindeki Central World ve Khaosan Sokağında kutlama alanları doldu. Yerel saatler 00.00'ı gösterdiğinde başkentin gökyüzü renkli gösterilere sahne oldu.

Turistik bölgeler ve sahil kutlamaları

Tayland'ın güneyindeki turistik bölgelerde kutlamalar sahillere taşındı. Phuket, Krabi ve Pattaya gibi şehirlerde plajlardaki festival alanları doldu; deniz üzerindeki platformlardan yapılan havai fişek gösterileri ilgiyle izlendi.

Anne Kraliçe Sirikit anması

Bu yılki kutlamalarda "Anne Kraliçe" Sirikit için anma etkinlikleri de yer aldı. 24 Ekim'de hayatını kaybeden Kraliçe Sirikit'in vefatı sonrası ülkede üç aylık resmi yas ilan edilmiş, yeni yıl kutlamalarında birçok noktada anma görselleri kullanıldı.

Kurulan kutlama ve festival alanlarında Kraliçe Sirikit'in fotoğraflarına yer verilirken, başkent Bangkok'ta düzenlenen dron gösterilerinin finalinde Kraliçe Sirikit'in figürü gökyüzüne yansıtıldı.

