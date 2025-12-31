DOLAR
Bolu'da Mekke'nin Fethi 1396. Yıl Dönümü Dualarla Anıldı

Bolu'da Yıldırım Bayezid Camii'nde Mekke'nin Fethi'nin 1396. yıl dönümü Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 20:58
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 20:58
Yıldırım Bayezid Camii'nde 1396. yıl dönümü programı

Bolu’da Mekke’nin Fethi’nin 1396. yıl dönümü, Yıldırım Bayezid Camii’nde düzenlenen programla dualarla anıldı.

İslam tarihinde dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Mekke’nin Fethi, bu yıl da cami cemaati tarafından yoğun katılımla yad edildi. Programa kadın, erkek, genç ve yaşlı her yaştan vatandaş katıldı ve mekânda manevi bir atmosfer hakim oldu.

Etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilaveti, tesbihat ve dualarla sürdü. Programda konuşan cami imamı, Mekke’nin Fethi’nin İslam tarihi açısından taşıdığı öneme işaret ederek birlik, beraberlik ve milli-manevi değerlerin önemini vurguladı.

Program, akşam ve yatsı namazı arasında gerçekleştirildi; yatsı namazının kılınmasının ardından cemaatin selamlaşmasıyla sona erdi.

Programa il protokolünden; Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Sedat Tok da katıldı.

(YE-FK-

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

