Tatvan'da Kar Etkili: 15 Köy Yolu Kapandı, Merkezde 50 cm'ye Ulaştı

Yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerine kadar aralıksız sürdü. İlçede yaşamı zorlaştıran yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetreye ulaştığı, yüksek kesimlerde ise yer yer 1 metreyi aştığı bildirildi.

Yoğun kar nedeniyle ilçeye bağlı 15 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Kar yağışının etkisiyle birçok araç kar altında kalırken bazı mahallelerde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yetkililer, kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirterek vatandaşları ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Vatandaşlardan Fatih Irmak, "Bu sene kara hasret kalmıştık. Geç geldi ama böyle yağmaya devam ederse yarına kadar herhalde yarım metreyi bulur" derken, Mustafa Okay ise, "Bu sene kış erken geldi. Bu kadar yağacağını beklemiyorduk. Araçlarımız karla kaplandı" şeklinde konuştu. Sabah saatlerinden bu yana yağışın sürdüğünü aktaran Emrullah Tüzün de, "Yollar kapandı, herkes dikkatli olsun" ifadelerini kullandı.

