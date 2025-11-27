Altay’dan taziye: Yusuf İslam Gezer için başsağlığı mesajı

Başkan adayı Naci Altay, trafik kazasında hayatını kaybeden Yusuf İslam Gezer için taziye mesajı yayımladı; ailesine başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:02
Altay’dan taziye: Yusuf İslam Gezer için başsağlığı mesajı

Altay’dan taziye: Yusuf İslam Gezer için başsağlığı mesajı

Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı’ndan acılı aileye destek

Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Naci Altay, dün yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden, oda üyesi Yakup Gezen’in oğlu Yusuf İslam Gezer için bir taziye mesajı yayımladı.

Altay, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Bir babanın en kıymetlisi, bir annenin göz bebeği, hepimizin evladı Yusuf İslam’ımızı elim bir kazada kaybettik. Kelimeler bu acıyı tarif etmeye yetmiyor. Henüz hayatının baharında, tertemiz kalbiyle aramızdan ayrılan Yusuf İslam kardeşimize Allah’tan rahmet, başta acılı babası Yakup Gezen ve ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, ruhu şâd olsun. Bu koca yürekli esnaf camiasının başı sağ olsun.

Altay’ın mesajı, esnaf camiası ve bölge halkı arasında büyük üzüntü yaratan kazanın ardından, acılı aileye destek ve dayanışma çağrısı niteliği taşıdı.

ERZURUM ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI BAŞKAN ADAYI NACİ ALTAY, DÜN YAŞANAN TRAFİK...

ERZURUM ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI BAŞKAN ADAYI NACİ ALTAY, DÜN YAŞANAN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN, ODA ÜYESİ YAKUP GEZEN’İN OĞLU YUSUF İSLAM GEZER İÇİN BİR TAZİYE MESAJI YAYIMLADI.

İLGİLİ HABERLER

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'da Yoğun Sis Kent Merkezini ve Ankara–Samsun Yolunu Etkiledi
2
Kayseri'de Sahte Cumhuriyet Altını Bozduran 5 Şahıs Gözaltına Alındı
3
Kadıköy Suadiye'de Kentsel Dönüşüm Krizi: Çatı Dairesi Kararı Askıda
4
Efeler'de kurye motosikleti ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
5
Kastamonu'da uyuşturucuya 15 yıl hapis cezası
6
Malatya’da 100 milyar liralık Hekimhan-Kuluncak Bağlantı Yolunda Sona Yaklaşılıyor
7
Bahçelievler'de Kentsel Dönüşüm Yıkımı: Bitişik Binada Duvar Yokluğu Ortaya Çıktı

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?