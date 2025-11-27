Altay’dan taziye: Yusuf İslam Gezer için başsağlığı mesajı

Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı’ndan acılı aileye destek

Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Naci Altay, dün yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden, oda üyesi Yakup Gezen’in oğlu Yusuf İslam Gezer için bir taziye mesajı yayımladı.

Altay, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Bir babanın en kıymetlisi, bir annenin göz bebeği, hepimizin evladı Yusuf İslam’ımızı elim bir kazada kaybettik. Kelimeler bu acıyı tarif etmeye yetmiyor. Henüz hayatının baharında, tertemiz kalbiyle aramızdan ayrılan Yusuf İslam kardeşimize Allah’tan rahmet, başta acılı babası Yakup Gezen ve ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, ruhu şâd olsun. Bu koca yürekli esnaf camiasının başı sağ olsun.

Altay’ın mesajı, esnaf camiası ve bölge halkı arasında büyük üzüntü yaratan kazanın ardından, acılı aileye destek ve dayanışma çağrısı niteliği taşıdı.

