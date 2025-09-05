DOLAR
Altınyazı Barajı, Edirneli Çeltikçiye Kuraklıkta Güvence Oldu

Kışın Meriç'ten depolanan 10 milyon m³ su, Altınyazı Barajı ile 60 bin dönüm çeltik arazisini kurak sezonda besleyerek üreticilerin endişesini giderdi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 11:57
GÖKHAN ZOBAR - Kış aylarında Meriç Nehri'nden basılan suyla doldurulan Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Altınyazı Barajı, kurak geçen sezonda çeltik üreticisinin en büyük güvencesi oldu.

Kuraklık tarımı vurdu, baraj üreticiyi korudu

Bu yıl yağışların yetersizliği ve aşırı sıcaklar nedeniyle özellikle ayçiçeği ve buğdayda ciddi verim kayıpları yaşandı. Meriç ve Tunca nehirlerindeki debi düşüşü, çeltik üretiminde de risk oluşturdu. Zaman zaman pompaların kapatıldığı ve geçici su kısıtlamalarının uygulandığı Meriç'te, çeltik arazilerinde kısmi kurumalar görüldü.

Ancak kış aylarında Meriç Nehri'nden baraja basılan su, üreticilerin endişesini azaltarak üretimin sürdürülmesini sağladı.

Altınyazı'nın suyu, binlerce dönüme can verdi

Altınyazı Barajı yaklaşık 60 bin dönüm araziye can suyu sağlıyor. Kış aylarında barajda depolanan 10 milyon metreküp su, üreticilerin kuraklık endişesini ortadan kaldırdı.

Altınyazı Karasaz Sulama Kooperatifi Başkanı Alaattin Kaya, AA muhabirine bölgede ciddi bir kuraklık yaşandığını belirtti. Kaya, "Edirne, 'çeltik üretiminin kalbi' diyebileceğimiz bir yer. Türkiye’nin yaklaşık yüzde 45’ini burada yetiştiriyoruz. Valimiz öncülüğünde yetkililer sahada üreticinin mağdur olmaması için mücadele etti. Kışın depoladığımız su, kurak dönemde en büyük güvencemiz oldu." diye konuştu.

Kaya, Meriç Nehri'nden baraja su sağlanırken 32,5 kilometrelik hattın kullanıldığını ve bunun 4 terfi istasyonu ile gerçekleştirildiğini aktardı. Kooperatifin Meriç, İpsala ve Uzunköprü'de hizmet verdiği 14 köy bulunduğu kaydedildi.

"Meriç Nehri'nin debisi düştüğünde özellikle uç noktadaki arazilere su sağlanamadı. Kuraklığın etkilediği bu dönemde kış aylarında stokladığımız suyu üreticilerimize ulaştırdık. Meriç Nehri'nde uygulanan geçici kapamalarla da debi artışı olunca pompalar aracılığıyla su çeltik tarlalarına basıldı. Bu sayede susuzluk üretimimize önemli bir etki yapmadı. Çok az olarak bazı bölgelerimizde, suyun zor ulaştığı bölgelerde ufak sıkıntılar yaşanmış olabilir," diye ekledi.

Depo seviyeleri ve gelecek uyarısı

Kaya, barajdaki su seviyesinin gerilediğini ve şu an barajda 4,5 milyon metreküp su kaldığını söyledi. "Kışın depoladığımız suyun yaklaşık 6 milyonunu kullandık. Şu an su seviyemiz az, ancak sulama sezonunun sonuna yaklaştığımız için önemli bir sıkıntı yok," dedi.

Kaya, yaşanan sürecin önümüzdeki yıllarda da kuraklığın devam edebileceğine işaret ettiğini belirterek, "O yüzden her halükarda bizim Meriç Nehri'nin suyunun bol olduğu kış aylarında barajımızı doldurmamız ve üreticimize sulama sezonunda bu suyu iletmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Kış aylarında Meriç Nehri'nden basılan suyla doldurulan Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Altınyazı Barajı, kurak geçen sezonda çeltik üreticisinin en büyük güvencesi oldu.

