ALTSO: 2026 Bütçesi 130 Milyon TL — Üye Aidatlarına Zam Yok

Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Mehmet Kural başkanlığında ALTSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda 2026 yılı bütçesi görüşüldü. ALTSO Yönetim Kurulu'nun kayıt ücretleri ile oda aidatlarına zam yapılmaması yönündeki kararı meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca, ALTSO'nun 2026 yılı denk gelir-gider bütçesi de 130 milyon TL olarak oy birliğiyle kabul edildi.

Açılış, yoklama ve mazeretlerin görüşülmesiyle başlayan toplantıda, Başkan Eray Erdem yönetim kurulu faaliyetlerini meclis üyeleriyle paylaştı. Erdem, Antalya Valiliği, ALKÜ ve Alanya Üniversitesi iş birliğinde kurulan Alanya Teknokent AŞ, vergi rekortmenlerine plaket takdimi, TOBB Müşterek Konsey Toplantısı ve Yangın Yönetmeliği Toplantısı konularında meclis üyelerine detaylı bilgiler aktararak 2026 yılı için değerlendirmelerde bulundu.

'Yaşanan ekonomik süreçleri göz önüne alarak Yönetim Kurulu toplantımızda 2026 yılı için kayıt ücretleri ile oda aidatlarına zam yapmama karar aldık', diyen Erdem, oy birliğiyle alınan karar için meclis üyelerine teşekkür etti.

Kaymakam Öztürk'ün Katılımıyla İstişare Toplantısı

Meclis toplantısının ardından Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, Alanya Sahil Güvenlik 92. Bot Komutanı Kıdemli Üsteğmen Osman Karalay ve Alanya Göç İdaresi Müdürü Mehmet Çelik in katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Başkan Erdem, meclis üyelerinin talepleri doğrultusunda Alanya'da bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla düzenli toplantılar yapılacağını belirtti; bu toplantıların ilkinin Alanya Kaymakamının katılımıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Toplantıda meclis üyeleri, sektörlerinde yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini Kaymakam Öztürk'e iletti. Kaymakam Öztürk ise bu tür istişare toplantılarının önemine vurgu yaparak Başkan Erdem ve yönetimine davetleri için teşekkür etti.

