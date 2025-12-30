DOLAR
İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 83'e çıktı

Akşam iş çıkış saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğu İBB verilerine göre yüzde 83'e yükseldi; D-100 Karayolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 19:23
İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 83'e ulaştı

İş ve okul çıkış saatleri D-100'de yoğunluğu artırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, akşam iş çıkış saatlerinde şehir genelinde trafik yoğunluğu yüzde 83 olarak ölçüldü.

D-100 Karayolu üzerinde araçların ilerlemekte zorlandığı, uzun araç kuyruklarının oluştuğu bildirildi.

İşten ve okuldan dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.

