İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 83'e çıktı

İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 83'e ulaştı
İş ve okul çıkış saatleri D-100'de yoğunluğu artırdı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, akşam iş çıkış saatlerinde şehir genelinde trafik yoğunluğu yüzde 83 olarak ölçüldü.
D-100 Karayolu üzerinde araçların ilerlemekte zorlandığı, uzun araç kuyruklarının oluştuğu bildirildi.
İşten ve okuldan dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.
