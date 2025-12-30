Bakan Yaşar Güler Başkanlığında Deniz Kuvvetleri Komutanları Yıllık Toplantısı

Bakan Yaşar Güler Başkanlığında "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Komutanlar Toplantısı" Gerçekleştirildi
Toplantı ve Değerlendirmeler
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında düzenlenen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Komutanlar Toplantısı Deniz Kuvvetleri Komutanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda devam eden faaliyetler hakkında bilgi alındı ve geleceğe yönelik çalışmalar ele alındı.
Katılımcılar
Toplantıya; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel katıldı.
Sonuç ve Talimatlar
Toplantıda sunulan bilgiler ışığında Bakan Yaşar Güler, yürütülecek çalışma ve faaliyetlere ilişkin talimatlar verdi. Değerlendirmeler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının önümüzdeki dönemdeki önceliklerini ve uygulama adımlarını şekillendirecek şekilde tamamlandı.
