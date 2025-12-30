DOLAR
Bakan Yaşar Güler Başkanlığında Deniz Kuvvetleri Komutanları Yıllık Toplantısı

Bakan Yaşar Güler başkanlığında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Komutanlar Toplantısı yapıldı; faaliyetler değerlendirildi ve çalışmalar için talimatlar verildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 18:55
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 18:55
Bakan Yaşar Güler Başkanlığında Deniz Kuvvetleri Komutanları Yıllık Toplantısı

Bakan Yaşar Güler Başkanlığında "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Komutanlar Toplantısı" Gerçekleştirildi

Toplantı ve Değerlendirmeler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında düzenlenen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Komutanlar Toplantısı Deniz Kuvvetleri Komutanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda devam eden faaliyetler hakkında bilgi alındı ve geleceğe yönelik çalışmalar ele alındı.

Katılımcılar

Toplantıya; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel katıldı.

Sonuç ve Talimatlar

Toplantıda sunulan bilgiler ışığında Bakan Yaşar Güler, yürütülecek çalışma ve faaliyetlere ilişkin talimatlar verdi. Değerlendirmeler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının önümüzdeki dönemdeki önceliklerini ve uygulama adımlarını şekillendirecek şekilde tamamlandı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

