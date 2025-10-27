Altun: Gazze'ye Abluka ve Aç Bırakma Soykırım Aracıdır

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail Gazze'yi açlığa, susuzluğa ve ilaçsızlığa mahkum ediyor. Bu durumu asla bir insani kriz olarak niteleyemeyiz, bu insanlığa karşı bir suçtur. Bu suçun cezalandırılması gerekir, karşı karşıya kaldığımız tablo, İsrail'in açlığı bir soykırım aracı olarak kullanmasıdır." ifadelerini kullandı.

Panel ve amaç

TİHEK tarafından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) ve Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) işbirliğiyle düzenlenen "Gazze'de Abluka ve Aç Bırakma: Sessiz İşleyen Bir Soykırım Mekanizması" paneli, AYBÜ Milli İrade Yerleşkesi Büyük Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Altun, açılış konuşmasında Gazze halkının susturulan sesine ses olmak ve maruz kaldıkları zulmün son bulmasına katkı sağlamak amacıyla bir arada olduklarını belirtti.

Zulüm endüstrisi ve hedefi

Modern dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir zulüm endüstrisiyle karşı karşıya olunduğunu söyleyen Altun, "Bu zulüm Gazze, Filistin halkına yönelse de asıl hedefi insanlık, insan hakkı ve onuru. Bu zulüm endüstrisi hiçbir hukuk tanımıyor. Gazze'de tanıklık ettiğimiz abluka ve aç bırakma pratiği bu zulüm endüstrisinin enstrümanlarından biri. İsrail tarafından işletilen bu zulüm endüstrisinin asli hedefi soykırım." dedi.

Soykırımın yeni araçları: Abluka ve aç bırakma

Altun, Filistin halkına yönelik zulmün 7 Ekim 2023'te başlamadığını vurgulayarak "1948'den itibaren İsrail, Filistin halkına yeni yol ve yöntemlerle, giderek artan oranlarda zulmediyor. Fakat 7 Ekim 2023 sonrasında bu zulüm insanlık tarihinin görmediği kötülükleri ihtiva eder hale gelmiştir." ifadelerini kullandı. Altun, İsrail'in planlı, sistematik ve süreklilik arz eden uygulamalarla soykırım suçunu işlediğini belirtti ve bugün bu suçun yeni araçlarının abluka ve aç bırakma olduğunu kaydetti.

İnsani yardım engelleniyor

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak isteyen gemilere yönelik saldırılara dikkat çeken Altun, "Küresel Sumud Filosu'na ait 42 teknenin durdurulduğunu, 443 vicdan elçisinin gözaltına alındığını, Vicdan Gemisi'ne yönelik İsrail'in terör saldırısının tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleştiğini" hatırlattı.

Açlık ve insanlık krizinin boyutu

Altun, BM raporlarına atıfta bulunarak "Gazze'de 500 binden fazla insan açlık ve akut yetersiz beslenme zulmüne maruz bırakılmaktadır. Gazze'de İsrail eliyle Gazzelilere yaşatılan açlık, sadece insanlık tarihinin en ağır kıtlık örneklerinden biri değil, aynı zamanda insanlığın şahit olduğu en büyük kötülüklerden biridir." dedi. Altun, çocukların yalnızca bombalarla değil, aynı zamanda bilinçli aç bırakma politikasıyla da öldürüldüğünü vurguladı.

Uluslararası hukuk ve adalet çağrısı

Uluslararası Adalet Divanı'nın danışma görüşüne ve Gazze Mahkemesi kararına atıfta bulunan Altun, mevcut uluslararası düzenin hak ve adaleti sağlayamadığını söyledi: "Ne yazık ki hakkın değil gücün, haklının değil güçlünün, hakikatin değil imajın gözetildiği mevcut uluslararası düzende uluslararası hukuk da işlememekte, bu çağrılar karşılık bulamamaktadır." Ancak umutsuzluğa kapılmamak ve adalet ve hakikat mücadelemize devam etmek gerektiğini belirtti.

TİHEK'in çalışmaları

TİHEK olarak Gazze halkının davasına destek verdiklerini söyleyen Altun, Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Ağı (GANHRI) bünyesindeki 120 akran kuruma çağrı yaptıklarını aktardı. Yayımladıkları "Filistin'de İnsan Hakları İhlalleri ve Gazze Soykırımı" başlıklı raporda tanıkların ifadelerini Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunduklarını ve soykırımı en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti. Altun, mücadelelerinin Filistin özgür olana dek süreceğini ifade etti.

Üniversite ve sivil toplumdan tepki

AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Gazze'de modern zamanların en ağır insani krizlerinden birinin yaşandığını ve bunun küresel bir sınama olduğunu söyleyerek akademik tarafsızlığın vahşeti görmezden gelme bahanesi olamayacağını vurguladı: "Açık bir soykırım mekanizması işlerken, sessiz kalmak tarafsızlık değil, suça ortak olmaktır."

ANFİDAP Dönem Sözcüsü İsmail Mansur Özdemir ise Gazze'de 750 gündür soykırım yaşandığını, İsrail'in ablukayı ve aç bırakmayı savaş aparatı olarak kullandığını, "ateşkes" kapsamındaki ahdini de çiğnediğini ifade etti.

Panelin açılış konuşmalarının ardından, TİHEK İkinci Başkanı Muhammet Ecevit Carti moderatörlüğünde düzenlenen "Gazze'de Abluka ve Aç Bırakma: Sessiz İşleyen Bir Soykırım Mekanizması" paneli, Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu Direktörü Dr. Ammar Al Dwaik, Anadolu Ajansı

