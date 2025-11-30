Alzaymır Hastası Mustafa Abi Kayboldu: Arama Çemberi 10 Kilometreye Çıkarıldı

Aramalar üçüncü gününde yoğun şekilde devam ediyor

Bursa’nın Mudanya ilçesi Evciler Mahallesinde kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastası Mustafa Abi için arama çalışmaları üçüncü gününde de sürüyor. Bölgede etkili olan soğuk ve yağmurlu hava, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor; ölçülen hava sıcaklığı 7 derece.

Çalışmalar AFAD koordinasyonunda yürütülüyor. Operasyona AKOM, MAK, OSAD, ANKA, INDAK, NAK ile çok sayıda gönüllü arama-kurtarma derneği katıldı. Sahada hem karadan hem havadan tarama yapan yaklaşık 300 kişilik ekip görev alıyor. JAK timleri ve Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı köpek unsurları aramalara destek veriyor; OSAD ekipleri havadan termal kamera desteği sağlıyor ve BAKUT dalgıçları Nilüfer Çayı'nda su altı taraması gerçekleştiriyor.

Arama hattı, kaybolma bölgesinden başlayarak 7–10 kilometrelik bir çember içinde genişletildi. Ekipler ormanlık alanlar, dere yatakları, zeytinlikler ve bağlantı yollarını detaylı şekilde inceliyor. Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı, köylere ait güvenlik kameralarını, olası çıkış güzergahlarını ve hastane kayıtlarını geriye dönük olarak kontrol ediyor.

Aramalar sırasında Inkaya-Çamlık mevkiindeki dağlık alanda MAK ve AFAD ekipleri bazı terk edilmiş eşyalar buldu. Buluntular, aile ve köylüler arasında heyecan yarattı; yapılan inceleme ve aile görüşmeleri sonucu eşyaların Mustafa Abi’ye ait olmadığı belirlendi.

Henüz Mustafa Abi’ye ulaşılamazken, köylüler ve ailesi üçüncü günde de umutlu bekleyişini sürdürüyor. Ekipler, belirlenen tüm hatlarda aramayı kararlılıkla devam ettiriyor.

BURSA'NIN MUDANYA İLÇESİ EVCİLER MAHALLESİ'NDE KAYBOLAN 80 YAŞINDAKİ ALZAYMIR HASTASINI ARAMA ÇALIŞMALARI ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE DE DEVAM EDİYOR.