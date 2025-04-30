DOLAR
38,5 0,14%
EURO
43,92 0,74%
ALTIN
4.063,48 1,01%
BITCOIN
3.646.924,78 0,1%

Amasra'ya 944 Rus Kruvaziyer Yolcusu Geldi

Amasra'ya gelen 944 yolcu, tarihi ve turistik alanları keşfetmek için yola çıktı.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 11:02
Amasra'ya 944 Rus Kruvaziyer Yolcusu Geldi

Rus Kruvaziyeri Amasra'ya Demirledi

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Bartın'ın gözde turizm merkezi Amasra Limanı'na demirledi. 944 yolcu ve 443 kişilik mürettebatı ile birlikte gelen 193 metre uzunluğundaki ve 30 metre genişliğindeki gemi, Palau bandıralı olarak 67. seferini gerçekleştiriyor.

Yolcuları Resmi Yetkililer Karşıladı

Gemi, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, İlçe Emniyet Müdürü Sevgül Hayal ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler dağıtıldı.

Turistlerin Keşif Turu

Yolcular, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik alanları ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı. Ayrıca, bazı turistler tur otobüsleriyle Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesine seyahat etti.

Gemi Dünya Turu İçin Yola Çıkıyor

Gemi, akşam saatlerinde Samsun'a doğru yola çıkacağı öğrenildi.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na...

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na...

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.

İLGİLİ HABERLER

Ücretsiz Sürücü Belgesi ve Kimlik Kartı Dönemi: Acele Edin!

Keçiören'deki İşçilere Asgari Ücret Müjdesi: 36.145 TL Oldu

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

Ankara'da 3 Gün Sürecek Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Gece Zammı! Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi
2
Kayseri'de Apartman Yangını: Dumandan Etkilenen Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı
3
İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!
4
Türkiye'nin Üçüncü Deprem Enstitüsü Yedisu Bölgesindeki Sismik Hareketleri İzliyor
5
Aile ve Gençlik Fonu'ndan Evlenecek Gençlere Özel İndirimler
6
Samsun'da Tefecilik Operasyonu: İki Zanlı Yakalandı
7
İstanbul'da "Kut'ül Amare: Masaldan Gerçeğe" Belgeselinin Gala Etkinliği Gerçekleşti

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

Kocaeli'de Gece Zammı! Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi

Tunceli ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alım İlanları! İşte Detaylar

Doğalgaza Çift Haneli Zam Geliyor: Yeni Artış Milyonları Etkileyecek

Erdoğan'dan Aile Destekleri İçin Müjdeli Açıklama!

Ücretsiz Sürücü Belgesi ve Kimlik Kartı Dönemi: Acele Edin!

Gaziantep'te Kadınlara Destek: Evinize Servet Katacak Mefruşat Kursları

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

Keçiören'deki İşçilere Asgari Ücret Müjdesi: 36.145 TL Oldu

Ankara'da 3 Gün Sürecek Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı