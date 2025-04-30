Amasra'ya 944 Rus Kruvaziyer Yolcusu Geldi

Rus Kruvaziyeri Amasra'ya Demirledi

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Bartın'ın gözde turizm merkezi Amasra Limanı'na demirledi. 944 yolcu ve 443 kişilik mürettebatı ile birlikte gelen 193 metre uzunluğundaki ve 30 metre genişliğindeki gemi, Palau bandıralı olarak 67. seferini gerçekleştiriyor.

Yolcuları Resmi Yetkililer Karşıladı

Gemi, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, İlçe Emniyet Müdürü Sevgül Hayal ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler dağıtıldı.

Turistlerin Keşif Turu

Yolcular, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik alanları ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı. Ayrıca, bazı turistler tur otobüsleriyle Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesine seyahat etti.

Gemi Dünya Turu İçin Yola Çıkıyor

Gemi, akşam saatlerinde Samsun'a doğru yola çıkacağı öğrenildi.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.