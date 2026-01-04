Amasya'da 180 köy yolu ulaşıma açıldı: 160'ı ilk 24 saatte

Valilikten açıklama — İl Özel İdaresi 53 araç, 60 personelle sahada

Amasya’da yeni yılın ilk günü etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 180 köy yolu, aralıksız yürütülen çalışmalar sonucu 2 gün içinde ulaşıma açıldı. Bunun 160’ı ilk 24 saat içinde yapıldı.

Amasya Valiliği yaptığı açıklamada: "İlk 24 saatte 160 köy yolu ulaşıma açılmış olup, kalan 20 köyümüzün yolu ise ertesi gün itibariyle açılmıştır. Şu an itibarıyla ilimiz genelinde kapalı köy yolumuz bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, kış tedbirleri kapsamında teyakkuzda bekleyen Amasya İl Özel İdaresinin 53 araç ve 60 personeliyle sahaya çıkarak aralıksız çalışma yürüttüğü belirtildi. Valiliğin açıklamasında, "Bu süreçte ayrıca 29 mahsur kalma olayına da müdahale edilerek, ilgili vatandaşlarımız AFAD koordinesinde bulundukları yerlerden tahliye edilmişlerdir" denildi.

Yetkililer, kış mevsiminin şartları göz önünde bulundurularak vatandaşların ve sürücülerin özellikle kırsal kesimler ile yüksek rakımlarda don, buzlanma ve diğer olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

AMASYA’DA YENİ YILIN İLK GÜNÜ YAĞAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAPANAN 180 KÖY YOLU 160’I İLK 24 SAAT İÇİNDE OLMAK ÜZERE 2 GÜN İÇİNDE AÇILDI. AMASYA VALİLİĞİ, "İLK 24 SAATTE 160 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILMIŞ OLUP, KALAN 20 KÖYÜMÜZÜN YOLU İSE ERTESİ GÜN İTİBARİYLE AÇILMIŞTIR. ŞU AN İTİBARIYLA İLİMİZ GENELİNDE KAPALI KÖY YOLUMUZ BULUNMAMAKTADIR" AÇIKLAMASI YAPTI.