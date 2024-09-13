Amasya'da Ayşenur Ezgi Eygi İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Amasya'da, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 15:07
Amasya'da Ayşenur Ezgi Eygi İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Amasya'da Gıyabi Cenaze Namazı Düzenlendi

İşgal altındaki Batı Şeria'da, barışçıl gösteri sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateşle hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi için Amasya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cami Önünde Saf Tutuldu

Sultan II. Bayezid Camisi'nde gerçekleşen gıyabi cenaze namazı, cuma namazının ardından yapıldı. Vatandaşlar, Ayşenur Ezgi Eygi için hazırlıklarını tamamlayarak saf tuttu.

Dua Etmek İçin Bir Araya Geldiler

Cenaze namazının ardından, İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dualar edildi. Programa, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için Amasya'da...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için Amasya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için Amasya'da...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için Amasya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için Amasya'da...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için Amasya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için Amasya'da...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için Amasya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

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