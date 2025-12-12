Bursa Osmangazi'de Baraka Yangını: 1 Yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sabaha karşı bir barakada çıkan yangın paniğe yol açtı. Olayda içeride bulunan yabancı uyruklu şahıs alevlerden etkilendi.

Olay Yeri ve Saati

Yangın, Gaziakdemir Mahallesi 5. Gümüş Sokak adresinde, saat 04.00 sıralarında başladı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan alevler kısa sürede barakayı sardı.

Müdahale ve Yaralı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Baraka içinde bulunan kişi kendini dışarı atarken, yangından etkilenen şahsın ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı ve ardından Çekirge Devlet Hastanesine ambulansla kaldırıldı.

Söndürme ve Soruşturma

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı ve söndürüldü. Barakada maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedeniyle ilgili tahkikat sürüyor.

BURSA'DA SABAHA KARŞI ÇIKAN YANGINDA BİR BARAKADA YAŞAYAN YABANCI UYRUKLU ŞAHIS YANGINDAN ETKİLENDİ.