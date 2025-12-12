DOLAR
42,66 -0,2%
EURO
50,09 0,05%
ALTIN
5.859,33 -0,13%
BITCOIN
3.935.405,53 -0,76%

Bursa Osmangazi'de Baraka Yangını: 1 Yaralı

Osmangazi Gaziakdemir Mahallesi'nde sabaha karşı bir barakada yangın çıktı; alevlerden etkilenen yabancı uyruklu şahıs Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 05:20
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 05:20
Bursa Osmangazi'de Baraka Yangını: 1 Yaralı

Bursa Osmangazi'de Baraka Yangını: 1 Yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sabaha karşı bir barakada çıkan yangın paniğe yol açtı. Olayda içeride bulunan yabancı uyruklu şahıs alevlerden etkilendi.

Olay Yeri ve Saati

Yangın, Gaziakdemir Mahallesi 5. Gümüş Sokak adresinde, saat 04.00 sıralarında başladı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan alevler kısa sürede barakayı sardı.

Müdahale ve Yaralı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Baraka içinde bulunan kişi kendini dışarı atarken, yangından etkilenen şahsın ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı ve ardından Çekirge Devlet Hastanesine ambulansla kaldırıldı.

Söndürme ve Soruşturma

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı ve söndürüldü. Barakada maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedeniyle ilgili tahkikat sürüyor.

BURSA'DA SABAHA KARŞI ÇIKAN YANGINDA BİR BARAKADA YAŞAYAN YABANCI UYRUKLU ŞAHIS YANGINDAN...

BURSA'DA SABAHA KARŞI ÇIKAN YANGINDA BİR BARAKADA YAŞAYAN YABANCI UYRUKLU ŞAHIS YANGINDAN ETKİLENDİ.

BURSA'DA SABAHA KARŞI ÇIKAN YANGINDA BİR BARAKADA YAŞAYAN YABANCI UYRUKLU ŞAHIS YANGINDAN...

İLGİLİ HABERLER

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arsuz'da itfaiye iş yerinin bacasına sıkışan kuşu kurtardı
2
Telefon Hijyeni: Bulaşıcı Hastalıklardan Korunmanın Yeni Kuralı
3
SUBÜ'de Özel Gereksinimli Bireyler Mutfakta: Pasta ve Kek Atölyesi
4
Isparta'da 19 Narkotik Operasyonu (29 Kasım–6 Aralık): 8 Tutuklama
5
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: Bin 370 Sentetik Hap ve 7,31 Gram Kokain — 3 Tutuklama
6
Ordu'da Taş Ocağı Göçüğünde 1 İşçi Öldü, 1 Kayıp
7
Bartın'da alkollü sürücünün çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?