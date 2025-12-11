DOLAR
Aydın'da İlk: Bukkal Mukozal Greft ile Üretra Onarımı

ADÜ Hastanesi'nde Dr. Çağatay Özsoy, ağız içinden alınan 4-5 cm'lik bukkal mukozal greft ile 55 yaşındaki hastanın üretra darlığını başarıyla tedavi etti.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 21:25
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 21:25
Aydın'da İlk: Bukkal Mukozal Greft ile Üretra Onarımı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde bir ilk: Ağız dokusuyla üretra rekonstrüksiyonu

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Çağatay Özsoy tarafından gerçekleştirilen ameliyat, Aydın'da ilk kez ağız içinden alınan doku (bukkal mukozal greft) kullanılarak yapılan üretra darlığı onarımını içeriyor.

Operasyon ve hasta bilgileri

Tekrarlayan idrar yapma güçlüğü şikayetiyle başvuran 55 yaşındaki hastada üretra darlığı tespit edildi. Daha önce birçok kez kapalı darlık açma operasyonu geçiren hastada kalıcı çözüm amaçlanarak üretroplasti yöntemi tercih edildi. Ameliyatta ağız içinden alınan 4-5 cm'lik bukkal mukozal greft üretraya yama olarak uygulandı ve daralan bölge başarıyla yeniden yapılandırıldı.

Uzman görüşü ve klinik önem

Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Özsoy, bukkal mukozal greft üretroplastinin tekrarlayan üretra darlıklarında günümüzde altın standart tedavi olduğunu; yöntemin yüksek başarı oranı, düşük nüks riski ve uzun vadeli kalıcı sonuçlar sunduğunu vurguladı. Ayrıca ağız dokusunun hızlı iyileşmesi sayesinde hastaların kısa sürede günlük yaşamına dönebildiğine dikkat çekti.

Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Erhan Ateş ise ADÜ Üroloji Kliniği'nin Aydın'da çağdaş tedavi yöntemlerini başarıyla uygulayan bir öncü merkez olduğunu belirterek, bu ileri rekonstrüktif cerrahinin kurumda uygulanmasının gurur verici olduğunu ifade etti.

Her iki hekim de başarının güçlü bir ekip çalışmasının ürünü olduğunu belirterek, destek veren Hastane Başhekimliği, Tıp Fakültesi Dekanlığı ve sürece katkı sağlayan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

