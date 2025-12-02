Amasya'da Kafa Kafaya Çarpışma: 8 Yaralı

Amasya'nın Yıldızköy mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, Burak A. yönetimindeki 16 CPY 61 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Berat K. idaresindeki 34 UA 7279 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya döndü.

Yaralılar ve Müdahale

Kazada sürücülerin yanı sıra Hanife A., Burhan A., Birgül Esme, Öznur E., Mehmet M. ve Arif E. olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine AFAD, itfaiye, acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Soruşturma ve Kurtarma Çalışmaları

Hurdaya dönen otomobiller çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve ekiplerin incelemeleri sürüyor.

AMASYA’DA İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 8 KİŞİ YARALANDI.