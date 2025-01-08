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Amasya'da Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Amasya'da motosikletin tünelde devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 14:15
Amasya'da Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Amasya'da Motosiklet Kazası Tünelde Gerçekleşti

Amasya'da gerçekleşen bir motosiklet kazası, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. M.E.D. yönetimindeki 05 ACV 212 plakalı motosiklet, Ferhat Tüneli'nde bulunan kaldırıma çarparak devrildi.

Polis Ekipleri Hızla Olay Yerinde

Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet İncelemenin Ardından Kaldırıldı

Kaza sonrası ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından motosiklet bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza anı ise tünelin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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