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Amasya'da Yaralı Balaban Kuşu Koruma Altına Alındı

Nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşu Amasya'da tedavi altına alındı. Yaralı kuşun tedavisi sürüyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 15:48
Amasya'da Yaralı Balaban Kuşu Koruma Altına Alındı

Amasya'da Yaralı Balaban Kuşu Koruma Altına Alındı

Amasya'nın Yıldız köyünde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bir balaban kuşu, yaralı halde bulundu ve koruma altına alındı.

Yıldız köyü sakinlerinden Salih Karabıyık, yol kenarında yaralı bir balaban kuşu görerek hemen harekete geçti. Karabıyık, kuşu tedavi edilmesi için Amasya Belediyesi Hayvan Barınağı'nın Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim etti.

Yapılan ilk muayenede, kuşun iki ayağının da kırık olduğu belirlendi. Yaralı balaban kuşunun tedavisi, teslim edildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde devam ediyor. Veterinerler, kuşun sağlığına kavuşması için gerekli tüm müdahaleleri gerçekleştirecek.

Önemli Bilgi: Balaban kuşları, nesli tükenme tehlikesi bulunan bir türdür ve koruma altında tutulmaları büyük önem taşımaktadır.

Amasya'da yaralı bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşu, Amasya Belediyesi Hayvan...

Amasya'da yaralı bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşu, Amasya Belediyesi Hayvan Barınağı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim edilerek koruma altına alındı.

Amasya'da yaralı bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşu, Amasya Belediyesi Hayvan...

Amasya'da yaralı bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşu, Amasya Belediyesi Hayvan Barınağı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim edilerek koruma altına alındı.

Amasya'da yaralı bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşu, Amasya Belediyesi Hayvan...

Amasya'da yaralı bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşu, Amasya Belediyesi Hayvan Barınağı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim edilerek koruma altına alındı.

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