Amasya'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Amasya'da Yangın İçin Hızla Müdahale Edildi

Amasya'nın Paraşüt Tepesi mevkiinde yangın, otluk arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

Yangın Ekipleri Hızla Sevk Edildi

Yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahaleleri sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Şu anda, bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Yangın sonucunda yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yerel yetkililer, yangının sebebini araştırmaya devam ediyor.

Amasya'da çıkan yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Amasya'da çıkan yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.