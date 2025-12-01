Amasya Merzifon'da Zincirleme Kaza: Çok Sayıda Yaralı

Amasya Merzifon'da Zincirleme Kaza

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Amasya–Samsun karayolu üzerinde üç aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazanın Detayları

Edinilen bilgiye göre kaza, bir otomobil, yeni araçları taşıyan tır ve içinde mahkumların bulunduğu midibüs'ün karışmasıyla yaşandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. İlk belirlemelere göre kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

