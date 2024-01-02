Anadolu Jet adı değişti! Bakan Abdulkadir Uraloğlu, değişiklikle ilgili: 'Önemli bir dönemeç'

Anadolu Jet, ismini A Jet olarak değiştirdi. Bakan Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada, “Türk Hava Yolları gibi A Jet de bölgesinde bir marka olacak. Bu konuda hiç şüphemiz yok” dedi.

Anadolu Jet adı değişti! Bakan Abdulkadir Uraloğlu, değişiklikle ilgili: 'Önemli bir dönemeç'
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Türk Hava Yolları'nın düşük maliyetli markası Anadolu Jet, ismini A Jet olarak değiştirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, isim değişikliği töreninde Türkiye'nin havacılıkta son 21 yılda elde ettiği başarılardan bahsetti. Uraloğlu, A Jet'in bölgede bir marka olacağına inandığını söyledi.

Abdulkadir Uraloğlu

Anadolu Jet, ismini A Jet olarak güncelledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, isim değişikliği töreninde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Jet'in isim değişikliği töreninde konuştu. Uraloğlu, Türkiye'nin havacılıkta son 21 yılda çok büyük ilerleme sağladığını söyledi. Uraloğlu, “Havalimanı sayımız 26'dan 57'ye, yurt dışı uçuş noktamız 60'tan 343'e yükseldi. Çok önemli bir yol aldık. 2023 yılı da pandemi sonrası toparlanmanın yılı oldu ve 216 milyon yolcuya ulaştık” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Jet'in isim değişikliği töreninde havacılık sektöründeki gelişmelerden bahsetti. Uraloğlu, “Havacılıkta 14 şirket var. Bunlardan 11'i hem yük hem yolcu taşıyor. 3'ü ise sadece kargo işi yapıyor. A Jet, eskiden Anadolu Jet'ti. Şimdi A Jet oldu. Bundan sonra da bu isimle devam edecek. Hayırlısı olsun. Allah kazasız belasız uçursun. Türk Hava Yolları gibi A Jet de bölgede bir marka olacak. Buna eminiz. Başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

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