ABD, Rusya ile Barış İçin Ukrayna'dan Donetsk'ten Çekilmesini İstedi

Berlin'deki görüşmelerde ABD, Rusya ile barış için Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki güçlerini çekmesini talep etti; Ukrayna daha fazla müzakere istiyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 20:47
Berlin görüşmeleri ve talep

Adı açıklanmayan yetkililer, Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirilen görüşmelerin ardından ABD tarafının Rusya ile barış sağlanması için Ukrayna’dan Donetsk bölgesindeki güçlerin çekilmesini talep ettiğini açıkladı.

Görüşmelerde Ukrayna heyetine Vladimir Zelenskiy liderlik ederken, ABD heyetini Steve Witkoff ve Jared Kushner yönetti. Yetkililer, görüşmelerin sona erdiğini bildirdi.

Müzakereler, güvenlik garantileri ve toprak takası

Yetkililer, Ukrayna tarafının daha fazla müzakere talep ettiğini ve toprak takası konusunda anlaşmaya varmak için hâlâ büyük engeller bulunduğunu aktardı. Anlaşma kapsamında Ukrayna’ya NATO Antlaşması'nın 5. maddesine benzer güvenlik garantileri verileceği, ancak bu garantilerin sonsuz süreyle geçerli olmayacağı belirtildi.

Yetkililer ayrıca, Rusya’nın Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne katılmasına açık olduğunu ifade ettiklerini ve Trump’ın Rusya’nın daha fazla batıya doğru yayılmasını engellemek istediğini söylediğini aktardı.

Metinde hatırlatıldığı üzere, Rusya daha önce Donetsk ve Luhansk’ı içeren Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesini ve Kırım’ı ilhak ettiğini açıklamıştı.

Umerov: "Somut ilerleme sağlandı"

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Son iki gün içerisinde ABD ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen müzakereler yapıcı ve verimli geçti. Somut ilerleme sağlandı. Gün sonunda bizi barışa daha da yaklaştıracak bir anlaşmaya varmayı umut ediyoruz."

Umerov ayrıca sosyal medyadaki spekülasyonlara karşı uyarıda bulunarak, "Steve Witkoff ve Jared Kushner’in liderlik ettiği ABD heyeti, Ukrayna’nın kalıcı bir barış antlaşmasına ulaşmasına yardımcı olmak için son derece yapıcı bir şekilde çalışıyor. Ukrayna heyeti, gösterdikleri çabalar için Başkan Trump ve ekibine son derece minnettardır" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'in Avrupa turu

Vladimir Zelenskiy'in bu akşam Almanya’nın yanı sıra İngiltere, Fransa, İtalya, Hollanda, Polonya ve İsveç liderleri ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de yer alacağı toplantıya katılarak barış görüşmelerini ele alması bekleniyor.

