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Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 14 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 14 kişi yaralandı, ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 12:15
Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 14 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yaşanan kaza, sürücülerde paniğe yol açtı. Otoyolun İstanbul istikametinde, Korutepe Tüneli mevkisinde iki otobüs ve bir tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında toplamda 14 kişi yaralandı.

Kaza Sonrası Gelişmeler

Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik Durumu

Kazanın ardından, Otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanmaktadır. Bu nedenle yol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücülerin dikkatli olmaları ve alternatif güzergahları kullanmaları önerilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi...

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi...

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

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