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Anadolu Yıldızı 2025 Tatbikatı Ege Denizi'nde Başladı

Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, Ege Denizi’nde uluslararası sularda başladı.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 15:19
Anadolu Yıldızı 2025 Tatbikatı Ege Denizi'nde Başladı

Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında gerçekleştirilen ilk kısmı ile start aldı. İzmir Limanı'ndan hareket eden TCSG Umut isimli gemide düzenlenen brifinge, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ve Ege Ordusu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç da katıldı.

Tatbikat, deniz safhasına katılacak Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile birlikte Jandarma Genel ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları arama kurtarma unsurlarının yer alacağı bir senaryo ile icra edilecek. Senaryo, Sakız ile Midilli adaları arasındaki bölgede uygulanacak.

İlk senaryoda, çok sayıda düzensiz göçmeni taşıyan bir ticari geminin yangın tehlikesi geçirdiği durum ele alınacak. Bu senaryoda, yangının söndürülmesi ve kazazedelerin kurtarılması gibi görevler gerçekleştirilecek. Tatbikatın ilk aşamasında, kara kuvvetlerinden bir arama kurtarma helikopteri, hava kuvvetlerinden bir arama kurtarma uçağı ve bir arama kurtarma helikopteri, deniz kuvvetlerinden bir fırkateyn ile birlikte toplamda dört sahil güvenlik botu, iki arama kurtarma helikopteri ve iki arama kurtarma gemisi görev alacak.

Ayrıca, tatbikatı takip edecek olan 11 yabancı gözlemci bulunmaktadır. Bu önemli etkinlik, uluslararası iş birliğini ve arama kurtarma yeteneklerini pekiştirmeyi hedefliyor.

Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın Ege Denizi'nin uluslararası suları ve...

Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında gerçekleştirilen ilk kısmı başladı. Tatbikatın deniz safhasına katılacak Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri, Jandarma Genel ve Sahil Güvenlik komutanlıkları arama kurtarma unsurları, senaryoyu Sakız ile Midilli adaları arasındaki bölgede icra edecek.

Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın Ege Denizi'nin uluslararası suları ve...

Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında gerçekleştirilen ilk kısmı başladı. Tatbikatın deniz safhasına katılacak Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri, Jandarma Genel ve Sahil Güvenlik komutanlıkları arama kurtarma unsurları, senaryoyu Sakız ile Midilli adaları arasındaki bölgede icra edecek.

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