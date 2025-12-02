Anaokulu Önünde Kamyonetin Ezdiği 4 Yaşındaki Sarp Toprağa Verildi, Sürücü Tutuklandı

Anaokulu Önünde Kamyonetin Ezdiği 4 Yaşındaki Sarp Toprağa Verildi

Zonguldak'ta acı veda ve adli süreç

Zonguldak'ta anaokulundan çıktıktan sonra yokuşta kayan aracın altında kalarak hayatını kaybeden 4 yaşındaki Sarp Eymen Darıcı, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Ahmet Erdoğan Anaokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre 21 yaşındaki sürücü Ömer S., okul girişindeki yokuşa 67 DD 908 plakalı su dağıtım kamyonetini park etti. Sürücü su almak için aracın arkasına yöneldiği sırada eğimli zeminde kayan kamyonet yokuş aşağı hareket etti ve anaokulundan çıkan Sarp Eymen Darıcı kamyonetin altında kaldı.

Kazanın ardından küçük çocuk, yanında bulunan annesi ve çevredekiler tarafından çıkarılarak başka bir araçla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine götürüldü. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak sürücü Ömer S. ile su dağıtım firmasının yetkilisi İ.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kamyonet, muayene istasyonuna getirilerek incelendi; yapılan ön muayenede araçta ağır kusura rastlanmadığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer S. tutuklanarak cezaevine gönderildi, İ.K. ise serbest bırakıldı. Ömer S., adliyeye getirildiği sırada yüzünü montuyla kapatarak "Görüntümü alamazsınız" dedi.

Otopsisi tamamlanan Sarp Eymen Darıcı için köyü Devrek ilçesine bağlı Oğuzhan köyü Tığlar Mahallesi Cami’sinde öğlen namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Törenin ardından küçük çocuk gözyaşlarıyla toprağa verildi.

