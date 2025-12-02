Anaokulu Önünde Kamyonetin Ezdiği 4 Yaşındaki Sarp Toprağa Verildi, Sürücü Tutuklandı

Zonguldak'ta yokuşta kayan su dağıtım kamyonetinin altında kalan 4 yaşındaki Sarp Eymen Darıcı yaşamını yitirdi; sürücü Ömer S. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 16:44
Anaokulu Önünde Kamyonetin Ezdiği 4 Yaşındaki Sarp Toprağa Verildi, Sürücü Tutuklandı

Anaokulu Önünde Kamyonetin Ezdiği 4 Yaşındaki Sarp Toprağa Verildi

Zonguldak'ta acı veda ve adli süreç

Zonguldak'ta anaokulundan çıktıktan sonra yokuşta kayan aracın altında kalarak hayatını kaybeden 4 yaşındaki Sarp Eymen Darıcı, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Ahmet Erdoğan Anaokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre 21 yaşındaki sürücü Ömer S., okul girişindeki yokuşa 67 DD 908 plakalı su dağıtım kamyonetini park etti. Sürücü su almak için aracın arkasına yöneldiği sırada eğimli zeminde kayan kamyonet yokuş aşağı hareket etti ve anaokulundan çıkan Sarp Eymen Darıcı kamyonetin altında kaldı.

Kazanın ardından küçük çocuk, yanında bulunan annesi ve çevredekiler tarafından çıkarılarak başka bir araçla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine götürüldü. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak sürücü Ömer S. ile su dağıtım firmasının yetkilisi İ.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kamyonet, muayene istasyonuna getirilerek incelendi; yapılan ön muayenede araçta ağır kusura rastlanmadığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer S. tutuklanarak cezaevine gönderildi, İ.K. ise serbest bırakıldı. Ömer S., adliyeye getirildiği sırada yüzünü montuyla kapatarak "Görüntümü alamazsınız" dedi.

Otopsisi tamamlanan Sarp Eymen Darıcı için köyü Devrek ilçesine bağlı Oğuzhan köyü Tığlar Mahallesi Cami’sinde öğlen namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Törenin ardından küçük çocuk gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN SÜRÜCÜ ÖMER S. İSE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN SÜRÜCÜ ÖMER S. İSE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

FİRMA YETKİLİSİ İ.K. İSE SEVK EDİLDİĞİ ADLİYECE SERBEST BIRAKILDI

İLGİLİ HABERLER

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alaplı’da Rampadan Düşen Otomobil 8 Metreden Park Halindeki Aracın Üzerine Çıktı
2
Samsun'da Silahlı Saldırı: 1’i Çocuk 7 Kişi Tutuklandı
3
Erbaa'da elektrik kontağı yangını: Tek katlı ev küle döndü
4
Erzincan Belediyesi Zabıta'dan Tandır ve Lavaş Üreticilerine Sıkı Denetim
5
Bulgaristan’da Protestolar: Gözaltı 71’e Yükseldi, Bütçe Geri Çekildi
6
İzmit'te İnşaat Çalışması Yatak Odasının Duvarını Yıktı
7
Aydın'da Silahlı Yaralama: Şüpheli Ö.S. Tutuklandı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde