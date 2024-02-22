Anayasa Mahkemesi'nden Can Atalay davasında yeni karar

Gezi Parkı davasından hapis yatan Can Atalay’ın milletvekilliği iptal edildi. Bu iptali durdurmak için CHP ve Atalay’ın avukatları AYM’ye başvurdu. Başvurular, milletvekilliğinin geçerli olduğunun belirlenmesi talebiyle yapıldı. Fakat AYM, her iki başvuru için de "karar verilmesine gerek bulunmadığı" yönünde karar verdi.

Atalay’ın milletvekilliği, Gezi Parkı davası nedeniyle Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından iptal edildi. Bu iptale karşı CHP ve Atalay’ın avukatları, milletvekilliğinin geçerli olduğunun saptanması ve İçtüzük’te yapılan değişikliğin iptal edilmesi talebiyle AYM’ye başvurdu. AYM, bugün yapılan Genel Kurul toplantısında, iki başvuru için de "karar verilmesine yer olmadığı" yönünde hüküm verdi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iki başvuru hakkında da karar verilmesine gerek olmadığına karar verdi. Yüksek Mahkeme, bu kararı oy çokluğuyla verdiği bildirildi.