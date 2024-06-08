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Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanlığına seçildi

CHPli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı olarak seçildi.

Yayın Tarihi: 08.06.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 15:42
Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanlığına seçildi

CHP’den aday olan ve yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı oldu. Yavaş, rakibi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’le olan yarışında, büyük farkla başkan seçildi.

Mansur Yavaş’ın Tarihi Kentler Birliği Başkanlığına seçilmesini, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından kutladı.

İmamoğlu, “Yerel yönetimler için yepyeni bir dönem başladı” ifadeleri ile Tarihi Kentler Birliği Başkanı olan Mansur Yavaş’ı ve Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı olarak seçilen Cemil Tugay’ı tebrik etti ve meslektaşlarına başarılar diledi.

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